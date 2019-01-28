شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ضحايا الجرائم الإلكترونية ببريطانيا خسروا 34 مليون استرلينى خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن ضحايا الجرائم الإلكترونية فقدوا ما يصل إلى 34.6 مليون جنيه إسترلينى خلال 6 أشهر فقط، وذلك وفقا لآخر إحصائية من قبل Action Fraud show.

ووفقا لما نشره موقع "مترو" البريطانى، فلا يزال اختراق شبكات التواصل الاجتماعى وحسابات البريد الإلكترونى هو أكثر الوسائل انتشارا للاحتيال عبر الإنترنت، حيث استخدم بأكثر من 5000 واقعة من أصل 13357 جريمة عبر الإنترنت تم الإبلاغ عنها فى الأشهر الستة بين أبريل وسبتمبر 2018، فيما تشير التقديرات إلى أن هذا القرصنة قد كلفت الضحايا 14.8 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لشرطة مدينة لندن فإن تكلفة الجريمة السيبرانية تضخمت منذ الأشهر الستة السابقة، عندما بلغ المجموع 28 مليون جنيه استرلينى، وقالت القائدة كارين باكستر من شرطة مدينة لندن: "الجريمة الإلكترونية هى اتجاه متنامى حيث زادت الخسائر الإجمالية بنسبة 24٪".

وأضافت باكستر: "على وجه الخصوص، يستهدف المجرمون مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى وأصحاب الحسابات عبر الإنترنت فى محاولة لكسب المال وسرقة التفاصيل الشخصية".

ونصحت باكستر بضرورة أن يقوم الأشخاص بتعزيز إجراءات الأمان عبر الإنترنت من خلال التأكد من أن كلمة المرور الخاصة بهم قوية وأن يكونوا حذرين من الطلبات غير المرغوب فيها للحصول على أى بيانات شخصية.