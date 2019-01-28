شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون طريقة لإرسال إشارات صوتية إلى أذن أى شخص عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة لإرسال إشارات صوتية إلى أذن شخص ما عن بعد باستخدام أشعة الليزر إذ يعمل النظام باستخدام التأثير الضوئى، حيث يمتص بخار الماء في الهواء الضوء، ويشكل موجات صوتية.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، قد يمهد هذا الاكتشاف الطريق إلى أنظمة تسمح بنقل الرسائل المسموعة إلى أشخاص محددين، وبدأ الفريق التجربة باستخدام حزمة ليزر أطلقت على أطوال موجية امتصتها المياه، وبعد مسحها بسرعة الصوت، وجدوا أنه يمكن استخدامها لتوليد صوت يمكن سماعه فقط على مسافة محددة من جهاز إرسال، ومن شأن ذلك أن يسمح بإرسال رسالة إلى فرد بعينه، وليس فقط أى شخص يعبر مسار الليزر.

وقال "تشارلز م. واين" قائد فريق البحث: "هذا يمكن أن ينجح حتى فى ظروف جافة نسبيا لأن هناك دائما القليل من الماء فى الهواء خاصة حول الناس، وإذا كنت تفكر بأن الليزر على مستوى الرأس يبدو وكأنه فكرة سيئة، فمن الواضح أنه جيد، فالنظام الأول الذى يستخدم أشعة ليزر آمن تمامًا على العيون والجلد، ويمكنه إرسال إشارة مسموعة لشخص معين فى أى مكان".