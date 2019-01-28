الأرصاد تحذر: الأمطار تضرب هذه المناطق

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار على بعض المناطق اليوم الإثنين.

وقالت الأرصاد أن اليوم يشهد طقسا مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدلًا على كافة الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة في بيان لها: "تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية هناك".

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذيرات ونصائح عامة من الأرصاد

وفي سياق متصل نصحت الأرصاد، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء.

كما ناشدت الهيئة السائقين بتوخي الحذر على الطرق الرئيسية والتأكد من سلامة وفحص السيارات قبل السفر خاصة سلامة المساحات والكشافات الأمامية، بسبب كثافة الشبورة في الصباح.

وحذرت الأرصاد المواطنين الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية خلال سقوط المطر، تجنبا لحدوث ماس كهربائي أثناء الأمطار.

ونصحت الهيئة المواطنين تجنب ممارسة الأنشطة البحرية خاصة على البحر المتوسط والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على بعض المدن:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10

الإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 8

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 7

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8

قنا العظمى 19 درجة والصغرى 9

أسوان العظمى 20 درجة والصغرى 13

سانت كاترين العظمى 11 درجة والصغرى 4