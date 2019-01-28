تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق Surface Pro 6 وSurface Laptop 2 بالجيل الثامن من معالجات إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة مايكروسوفت كلاً من أجهزة Surface Pro 6 وSurface Laptop 2 في الهند اليوم، حيث تأتي الأجهزة الجديدة بالجيل الثامن من معالجات إنتل.

تضم الأجهزة الجديدة من مايكروسوفت Surface Pro 6 وSurface Laptop 2 الجيل الثامن من معالجات إنتل رباعية الأنوية، بينما لا تختلف مواصفات جهاز Surface Pro 6 عن الإصدار السابق Surface Pro 5، أيضاً يأتي Surface Laptop 2 بقدرة على دعم تشغيل الفيديو حتى 14.5 ساعة، مع ميزة الكتابة الهادئة بإستجابة سريعة.

مواصفات Surface Pro 6

شاشة بحجم 12.3 إنش مميزة بجودة عرض 2736 في 1824 بيكسل مع أبعاد 3:2 مع دعم PixelSense 10 في خاصية اللمس المتعدد على الشاشة

الجيل الثامن من معالجات إنتل Core i5 مع كرت شاشة UHD Graphics 620، أو معالج Core i7 مع كرت شاشة UHD Graphics 620

ذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام، مع إختيارات في السعة التخزينية بين 128، 256، 512 جيجا بايت إلى جانب 1 تيرابايت في ذاكرة SSD

كاميرة خلفية 8 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز التلقائي ودعم تسجيل فيديو 1080 بيكسل

كاميرة أمامية 5 ميجا بيكسل، تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل

دعم الإتصال بتقنية WiFi 802.11ac، والبلوتوث 4.1، كما يضم منفذ USB 3.0، مع فتحة لقارئ بطاقة ذاكرة microSD، مع منفذ DisplayPort بحجم صغير، ومنفذ يدعم إتصال الغطاء، وموصل Surface

يدعم مستشعرات الإضاءة المحيطة، التسارع إلى جانب الجيروسكوب

مكبرات ستريو بقدرة 1.6W، مع تقنية Dolby Audio، وميكروفون ستريو

قياسات الجهاز 292 في 201 في 8.5مم، كما يزن 775 جرام في نموذج Core i5، و 792 جرام في نموذجi7

يدعم عمر شحن 13.5 ساعة مع تشغيل الفيديو

مواصفات Surface Laptop 2

شاشة بحجم 13.5 إنش، ودقة عرض 2256 في 1504 بيكسل، مع دعم PixelSense 10 في خاصية اللمس المتعدد في الشاشة، يأتي بأبعاد 3:2، مع حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3

الجيل الثامن من معالجات إنتل في نموذج مع معالج Core i5 وكرت شاشة UHD Graphics 620، أو معالج Core i7 مع كرت شاشة UHD Graphics 620

ذاكرة عشوائية 8 أو 16 جيجا بايت رام، مع إختيارات في السعة التخزينية بين 128، 256، 512 جيجا بايت إلى جانب 1 تيرابايت في ذاكرة SSD

نظام تشغيل Windows 10

كاميرة أمامية 720 بيكسل، مدخل سماعات 3.5مم، ميكروفون ستريو، مكبرات Omnisonic، تقنية Dolby Audio المميزة

يضم مستشعرات الإضاءة المحيطة، مع شريحة TPM لمعايير الحماية وتقنية Windows Hello للتعرف على الوجه.

قياسات الجهاز 308.1 في 223.27 في 14.48مم، مع وزن 1,252 جرام لنموذج Core i5، و1,283 جرام لنموذج i7

دعم الإتصال بتقنية WiFi 802.11ac، والبلوتوث 4.1، كما يضم منفذ USB 3.0، مع منفذ DisplayPort بحجم صغير، مع موصل Surface.

يدعم عمر شحن 14.5 ساعة من تشغيل الفيديو.

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