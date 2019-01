الجيل المقبل من iPad و iPad Mini قد لا يأتيا مع خاصية التعرف على الوجه Face ID

فاطمة أيت طالب - دبي - مع إطلاق iPad Pro 2018 الجديد في العام الماضي، تمكنت شركة آبل في النهاية من جلب تقنية Face ID إلى لوحيات iPad. نتوقع أن يستمر هذا الإتجاه هذا العام، ولكن للآسف لن يكون ذلك من أجل الجيل المقبل من iPad أو iPad Mini. هذا وفقا للمطور البارز Steve Troughton-Smith والذي إكتشف بعض الأدلة الجديدة التي تلمح إلى ذلك في النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS 12.2.

تشير الأدلة الجديدة في النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS إلى وجود طرازات جديدة مختلفة من لوحيات iPad والتي تشمل الطرازات التي تدعم WiFi فقط والتي تدعم الشبكات الخلوية أيضًا، ولكن لم تكن هناك أدلة تلمح إلى أنها ستضم خاصية Face ID. وهذا يعني أن الطرازات القادمة من iPad و iPad Mini ستستمر في الإعتماد على مستشعر بصمات الأصابع Touch ID بإعتباره المستشعر الأساسي لتأمين البيانات على كلا الجهازين. هذا في الواقع لا ينبغي أن يكون مفاجئًا لأحد بالنظر إلى حقيقة أن كلا الجهازين سيأتيان في الأساس ليكونا بمثابة بديلين رخيصين للوحيات iPad Pro الراقية.

تم إطلاق iPad المنخفض التكلفة في النصف الأول من العام 2018 مع مواصفات تقنية قديمة نسبيًا بمعايير تلك الفترة. ومع ذلك، فقد كان لا يزال جذابًا بالنظر إلى سعره وحقيقة أنه متوافق مع القلم الرقمي Apple Pencil مما يتيح للطلاب والفنانين تجربة القلم الرقمي Apple Pencil دون الحاجة إلى دفع ثمن iPad Pro.

من المتوقع أيضًا أن يحصل الجيل المقبل من iPad Mini على ترقية بسيطة، وهذا ما يعني بأنه لن يأتي بتغييرات كبيرة على مستوى التصميم والمواصفات التقنية، ولكن هذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن الهدف الأول من إنشاء هذا الجهاز هو توفير بديل أرخص لجهاز iPad. ومع ذلك، علينا نتساءل عما إذا كان سيدعم القلم الرقمي Apple Pencil كذلك، ولكن يتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من ذلك.

عمومًا، في الغالب تقوم شركة آبل بإطلاق طرازات جديدة من لوحيات iPad في بداية العام، لذا قد نرى شركة آبل تكشف عن أجهزة لوحية جديدة في الأشهر القليلة القادمة.

In theory, iOS 12.2 references four new iPads in WiFi & Cellular variants (perhaps mini, and 9.7"?), all without Face ID, and a (seventh-gen?) iPod touch with no Touch ID nor Face ID pic.twitter.com/xiJN6kmmTe