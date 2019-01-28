شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون ذكاء اصطناعى يسهل حياة مستخدمى الأطراف الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مستخدمو الأطراف الصناعية مشكلة كبيرة، إذ لا يمكنهم البدء فى استخدامها على الفور، بلا يتطلب الأمر عادةً ساعات من التعديلات اليدوية للتكيف مع أنماط الحركة الخاصة بها، لذا ابتكر باحثون نظام ذكاء اصطناعى يمكنه ضبط الأطراف الصناعية مثل الركبة الآلية للسماح للمستخدم بالسير بها فى غضون 10 دقائق.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يعد هذا الذكاء الاصطناعى مجرد خطوة وأمام العلماء الكثير من الوقت، إذ يواجهوا الكثير من التحديات وعلى رأسها التحقق من عمل الذكاء الاصطناعى مع المنحدرات والسلالم والتضاريس الوعرة، كما أن النظام الجديد المطور سلكى، لذا قد يحتاج المستخدمون زيارة المختبر، إلا أنه يساهم فى التقليل من نعاء مستخدمى الأطراف الصناعية، فهم يستغرقون وقتا أقل فى العيادات، مع مساعدتهم على الاستمتاع بوقتهم بشكل أسهل.

وقالت هيلين هوانج، الأستاذة فى الهندسة الطبية الحيوية فى كل من جامعة ولاية كارولينا الشمالية وجامعة نورث كارولينا: "إذا كنت ترغب فى جعل هذا النظام ملائمة، فهناك العديد من الخطوات التى يجب علينا مواجهتها قبل حدوث ذلك، فما حدث حتى الآن هو فقط لإظهار أنه ممكن، وهو فى حد ذاته أمر مثير للغاية."