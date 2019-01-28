أوبو تدشن مقرها الإقليمي الجديد في دبي

الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتعزيز أعمالها في المنطقة، وخططها لاستثمارات أخرى في منطقة الخليج خلال عام 2019

افتتحت أوبو Oppo، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية، مقرها الإقليمي الثاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح إمارة دبي بذلك مركزاً رسمياً لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النمو العالمية التي تنتهجها الشركة وتجسيداً لتقديرها البالغ لمكانة دبي الفريدة كمركز إقليمي للأعمال والابتكار التقني.

وتلي هذه الخطوة إعلان الشركة عن خطتها لإطلاق سلسلة R17 في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر، وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها أوبو أحد أجهزتها من سلسلة R التي تندرج ضمن الفئة المتوسطة إلى الفئة العالية في المنطقة.

كما يعتبر الافتتاح جزءاً من استراتيجية النمو العالمي لأوبو، وسيكون المقر الجديد قاعدة لجميع المبيعات وعمليات التوزيع والتسويق في منطقة الشرق الأوسط لشركة أوبو، ونقطة انطلاق نحو تعزيز شراكاتها التقنية مع الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص.

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وسيشرف المقر أيضاً على جهود التوسع المتواصلة في الشرق الأوسط ، حيث تعمل الشركة حالياً على تقييم إمكانات دخولها أسواقاً جديدة على غرار المملكة العربية السعودية عام 2019.

يذكر أن أوبو قد شهدت نمواً سريعاً خلال الفترة العام الماضي، حيث أن أكثر من 200 مليون عميل باتوا يستخدمون هواتفها الذكية، لترتقي بذلك إلى مصاف أفضل خمس علامات تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم بحسب تقارير مؤسسة البيانات العالمية آي دي سي IDC.

وقد وسعت أوبو نشاطها التجاري في عالم الهواتف الذكية في 30 دولة ومنطقة لتغطي آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مقدمة منتجاتها وخدماتها لأكثر من 400 ألف نقطة بيع.

وكانت الشركة قد شرعت بداية بتقديم منتجاتها في أسواق مختارة في منطقة الشرق الأوسط عام 2015، وأسست فيما بعد مكتباً لمبيعاتها الإقليمية في العاصمة المصرية القاهرة في عام 2016.

وتصنف أوبو من ضمن أكثر ثلاث علامات تجارية للهواتف الذكية في مصر، بالإضافة إلى انتشارها الواسع بين فئة الشباب هناك.

وبدأت أوبو على مدار العام الماضي بتعديل خط إنتاجها في المنطقة، بما في ذلك إطلاق هاتفها الذكي الرائد Oppo Find X في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر 2018.

وتعتزم الشركة مواصلة تقديم سلسلة منتجاتها من الهواتف الذكية الاستثنائية بما يتناسب مع أذواق الشباب في المنطقة.

وقال أندي شي، رئيس شركة أوبو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تولي أوبو أولوية قصوى لروح الشباب في منتجاتها، وتحرص على إطلاق منتجات تجمع بين التقنيات المتطورة والتصاميم المميزة لتزويد العملاء بتجربة رائعة تثري حياتهم الرقمية. وتحتضن منطقة الخليج العربي على وجه التحديد سوقاً واعدة معظمها من الشباب الشغوفين بالتواصل والتفاعل عبر الهواتف الذكية والحريصين على اقتناء أحدث التقنيات”.

وإضافة إلى طرح تقنيات الهواتف الذكية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستساهم شركة أوبو في توفير فرص العمل محلياً وتعزيز الابتكار بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وأضاف شي: “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة ببنية تحتية فائقة التطور وسياسات اقتصادية مفتوحة ومجتمع غني بالمواهب والمهارات، مما يجعل منها قاعدة انطلاق مثالية لشركة أوبو لتوسيع أعمالها في منطقة الخليج العربي. وتأتي مكانة مدينة دبي التي تتناغم في مجتمعها الثقافات المتنوعة لتتيح للشركة ترسيخ شهرة علامتها التجارية بين العملاء من شتى أرجاء المنطقة والعالم”.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن عزمها على رفع استثماراتها العالمية في مجالات البحوث والتطوير إلى 1.43 مليار دولار تقريباً في عام 2019، بزيادة نسبتها 150% مقارنة بالعام السابق، مما سيتيح لها استكشاف آفاق جديدة في مجالات الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي والأجهزة الذكية، وجميعها من أبرز أولويات تطور وازدهار البنية التحتية التقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستعداداً لعصر جديد في عالم التواصل باستخدام الهواتف الذكية، عملت أوبو العام الماضي على تسريع جهودها لتطوير هواتف ذكية تدعم شبكات الجيل الخامس.

وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل في اختبار شبكات النطاق العريض من الجيل الخامس، ومن المتوقع الكشف عن أولى الهواتف الداعمة لهذه الشبكات خلال عام 2019.

كما أدخلت أوبو مؤخرًا بعض الميزات التكنولوجية الثورية الأخرى، مثل تقنية التقريب 10 أضعاف دون خسارة الجودة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة IDC نوهت إلى ارتفاع شحنات الهواتف الذكية إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام الماضي 2018 بالرغم من تباطؤ الأسواق العالمية خلال العام نفسه، وتتوقع المؤسسة عودة الزخم القوي إلى سوق الهواتف الذكية خلال العام الجاري 2019 وحتى عام 2022.أوبو تدشن مقرها الإقليمي الجديد في دبي