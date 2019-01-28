أبرز تطبيقات الهواتف الذكية المخصصة لأطباء الأطفال

بدأت العديد من الصناعات والمجالات في الاعتماد بشكل كبير على تطبيقات الهواتف الذكية وينطبق هذا الأمر على مجال الرعاية الصحية، حيث توجد العديد من التطبيقات المخصصة لأطباء الأطفال والتي تُساعدهم في تنظيم جرعات الأدوية الخاصة بالأطفال وتسجيلها لمتابعة مؤشرات التحسن بكل سهولة، وتضم مخططات لتسجيل مراحل نمو الطفل ومتابعة الأمر مع الوالدين بسهولة، وغير ذلك الكثير.

إليك مجموعة من أهم التطبيقات المخصصة لأطباء الأطفال:

1- تطبيق Pediatric OnCall

هذا التطبيق مُقدم من موقع PediatricOncall وهو موقع طبي يحتوي على أكثر من 40 أداة والكثير من المعلومات الطبية عن طب الأطفال.

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الميزات الرئيسية:

يتيح الوصول إلى أكثر من 45 آلة حاسبة طبية تتضمن فئات النمو والرعاية المركزة للأطفال وجرعة الدواء وغير ذلك الكثير

الوصول إلى أحدث العقاقير مرتبة من A-Z مع بيانها والجرعة والتأثيرات الجانبية

مدقق التفاعل الدوائي

يدعم ميزة مركز التشخيص للحصول على تشخيص نهائي للحالة بمجرد إدخال الأعراض

دعم ميزة اسأل طبيب Ask a Doctor، التي تستطيع من خلالها الحصول على إجابة خبراء طب الأطفال على استفساراتك

دعم المناقشات واستعراض آخر التحديثات

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

2- تطبيق PICU Doctor

يقدم هذا التطبيق دليل شامل مجاني للرعاية المركزة للأطفال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة أمراض القلب الخلقية للأطفال.

الميزات الرئيسية:

استعراض الأمراض القلبية للأطفال مع الرسوم البيانية وبيانات اختبار القسطرة

استعراض مشاكل وحدة العناية المركزة القلبية (CICU) وكيفية إدارتها

استعراض وتحليل والمشاكل الشائعة بعد عملية القلب للأطفال

الوصول لجميع المراجع المحدثة وربطها بمحرك البحث Pubmed

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

3- تطبيق AAP Red Book

هذا التطبيق تم تطويره من قبل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ويتيح لأطباء الأطفال الوصول بسرعة إلى أهم المعلومات التي تساعدهم على تشخيص وعلاج أكثر من 200 مرض من الأمراض المعدية في مرحلة الطفولة.

الميزات الرئيسية:

الحصول على المحتوى الكامل للإصدار 31 من كتاب Red Book

إمكانية حفظ الصفحات المفضلة والمستخدمة بشكل متكرر في الكتاب

توافر مئات الصور لتشخيص وعلاج الأمراض

تحديثات مستمرة للحصول على آخر الأخبار

مخططات جاهزة لمتابعة تقدم الطفل

جدول متابعة التطعيمات

التطبيق متاح للتنزيل المجاني لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، كما يمكنك الاشتراك من داخل التطبيق للحصول على العديد من الميزات الأخرى.

4- تطبيق RCH Clinical Guidelines

هذا التطبيق تم تطويره من قبل مستشفى الأطفال الملكي RCH الشهير في مدينة ملبورن بأستراليا، ويتيح التطبيق لأطباء الأطفال البحث وتصفح أكثر من 200 مبدأ توجيهي لتشخيص أمراض الأطفال، كما يمكن تصفحها في وضع عدم الاتصال.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

5- تطبيق PEMSoft Mobile

يعتبر هذا التطبيق أداة معلومات طبية فريدة خاصة بالأطباء المعالجين للأطفال، وقد تم إنشاء محتوى هذا التطبيق من قبل مجموعة من خبراء طب الأطفال ويشمل على الآلاف من الموضوعات والرسومات ومقاطع الفيديو للأطباء الذين يعملون في مجموعة واسعة من الأوساط الطبية – بما في ذلك غرف الطوارئ ومرافق العناية المركزة وغيرها.

يتم تحديث محتوى التطبيق باستمرار باستخدام عملية تحرير صارمة مبنية على الأدلة.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي ولمستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز.

6- تطبيق Pedi QuikCalc

يعتبر تطبيق Pedi QuikCalc هو أسرع آلة حاسبة طبية محدثة لطب الأطفال، ويتيح لأطباء الأطفال الوصول الفوري إلى جرعات الأدوية القائمة على الوزن ومعدلات السوائل في الجسم وتحويلات الوزن.

يوفر التطبيق الكثير من المعلومات التي يحتاج إليها الطبيب يوميًا لمتابعة الطفل مثل مخططات النمو، ومؤشرات الوزن والطول بالنسبة للعمر، ومؤشر كتلة الجسم بالنسبة للعمر، وحساب ضغط دم الطفل وغير ذلك الكثير.

يحتوي على قائمة للأدوية والموضوعات التي تستخدم بشكل متكرر في طب الأطفال العام، كما يمكن من خلاله حساب جرعات الأدوية وفقًا لسن الطفل بكل سهولة.

هذا التطبيق متاح لمستخدمي آيفون وآيباد فقط عبر متجر آيتيونز بسعر 4.99 دولار.