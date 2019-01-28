سامسونج تقرر الاستغناء عن مواد التغليف البلاستيكية في…

أعلنت شركة سامسونج يوم الأحد أنها ستبدأ خلال عام 2019 اتخاذ خطوات جديدة لاستبدال مواد التغليف البلاستيكية، التي تستخدمها مع منتجاتها، بالورق وغيرها من العناصر المستدامة بيئيًا.

وقالت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية في منشور على مدونتها: “اعتبارًا من النصف الأول من عام 2019، سيتم استبدال العبوة المستخدمة حاليًا لمنتجات سامسونج وملحقاتها – بدءًا من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية إلى الأجهزة المنزلية – بمواد مستدامة بيئيًا مثل المواد البلاستيكية والورق المعاد تدويرها أو الحيوية”.

ومن أجل تجديد عبوة المنتجات، ذكرت سامسونج أنها قامت بتشكيل فريق عمل يشمل التصميم والتطوير والشراء والتسويق ومراقبة الجودة لأفكار التغليف المبتكرة.

وفيما يتعلق بالهواتف المحمولة والحواسيب اللوحية والمنتجات القابلة للارتداء، ستقوم سامسونج باستبدال البلاستيك المستخدم للحوامل بقوالب اللب، كما ستستبدل أكياس تغليف الملحقات بمواد صديقة للبيئة. كما ستغير الشركة تصميم شاحن الهاتف، لتبديل المظهر الخارجي اللامع بآخر غير لامع والقضاء على أكياس الحماية البلاستيكية، والحد من استخدام البلاستيك.

وأضافت الشركة أن الأكياس البلاستيكية المستخدمة لحماية سطح الأجهزة المنزلية مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات ومكيفات الهواء والغسالات وأدوات المطبخ الأخرى سيتم استبدالها أيضًا بأكياس تحتوي على مواد معاد تدويرها أي مصنوعة من نفايات بلاستيكية، أو مواد حيوية، أي مصنوعة من مواد من غير الوقود الأحفوري مثل النشا أو قصب السكر.

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وفيما يتعلق بالورق، ستستخدم شركة سامسونج فقط المواد الليفية المعتمدة من قبل المنظمات البيئية العالمية مثل مجلس الإشراف على الغابات وبرنامج اعتماد نظام إصدار الشهادات الحرجية ومبادرة الغابات المستدامة، وذلك لأوراق التغليف وكتيبات الدليل اعتبارًا من عام 2020.

وبموجب سياسة الاقتصاد المعممة للشركة، وضعت سامسونج خطة تنفيذ متوسطة المدى لاستخدام مواد تغليف الورق المعتمدة من مبادرات الغابات بحلول العام المقبل. وبحلول عام 2030، تهدف سامسونج إلى استخدام 500 ألف طن من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها وجمع 7.5 مليون طن من المنتجات المهملة.