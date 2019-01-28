تكنولوجيا: قبرص توافق على خطة المناخ العشرية بالاتحاد الأوروبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء القبرصى على مسودة الخطة الوطنية للطاقة والمناخ للفترة (2021 – 2030) بهدف تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبى المتعلقة بمعالجة تغير المناخ. وذكرت صحيفة (سايبروس ميل) القبرصية، أن هذه الخطة تتماشى مع تدابير الاتحاد الأوروبى، حيث يطلب من كل دولة عضو وضع خطة وطنية لمدة 10 سنوات من أجل تلبية أهداف الاتحاد الأوروبى الجديدة المتعلقة بالطاقة والمناخ لعام 2030 والخاصة بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005 .

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