تكنولوجيا: Oppo تقدم براءة إختراع جديدة لثقب الكاميرة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رؤية جديدة لشركة Oppo في ثقب الكاميرة في شاشة الهواتف الذكية تكشف عنه في براءة إختراع للشركة، حيث من المقرر أن يأتي ثقب الشاشة في رمز تطبيق الكاميرة في واجهة الهاتف.

وجدت شركة Oppo شكل جديد لدمج ثقب الشاشة في أيقونة التطبيقات التي تأتي في واجهة الهواتف الذكية، حيث تأتي براءة إختراع الشركة مع مخطط لهاتف يضم ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية في الجزء الأيسر العلوي من تصميم الهاتف، حيث من المقرر أن يندمج رمز الكاميرة في الهاتف مع ثقب الشاشة.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الرمز النقر لفتح تطبيق الكاميرة، بينما يدعم الرمز غلق تطبيق الكاميرة عن طريق النقر على الرمز والتمرير إلى اليمين.

كما يعرض الرسم التخطيطي لبراءة الإختراع واجهة لهاتف يضم مجموعة من رموز التطبيقات التي توجد غالباً في واجهة الهاتف، والتي يأتي من بينها رمز تطبيق الكاميرة الذي يندمج مع تصميم ثقب الكاميرة في الشاشة، أيضاً يمكن التمرير لإظهار مزيد من التطبيقات بينما تبقى أيقونة الكاميرة في موقعها دون تغيير.

يذكر أن Oppo ستقدم إصدارها الأول من الهواتف الذكية المميزة بثقب الشاشة للكاميرة الأمامية خلال مؤتمر الهاتف العالمي MWC الذي يعقد في شهر فبراير المقبل في برشلونة، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن Oppo F19 وOppo F19 Pro، أيضاً من المتوقع أن تضم الهواتف تقنية التكبير البصري حتى 10 مرات مع ميزة إستشعار البصمة في مساحة أكبر من الشاشة.

المصدر

اعلان

