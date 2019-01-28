الأساتذة يلقون باللوم على لعبة Fortnite بسبب العنف المتزايد في المدارس

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كان العنف في ألعاب الفيديو موضوعًا مثيرًا للجدل إلى حد ما، حيث كانت هناك نقاشات تدور رحاها حول ما إذا كانت تساهم في العنف الواقعي أم لا. وفي الأونة الأخيرة، يبدو أن بعض المعلمين بدأوا في إلقاء اللوم على لعبة Fornite Battle Royale بسبب العنف المتزايد الذي يشهدونه في المدارس.

يأتي هذا في أعقاب تقرير في إسكتلندا حيث قام طفل في العاشرة من عمره في مدرسة في جنوب أيرشاير بسحب سكين في باحة اللعب. تم استدعاء الشرطة إلى المكان حيث تم مصادرة السكين من الطفل. لحسن الحظ لم تكن هناك إصابات، ولكن دفع ذلك بعض خبراء التعليم للتعبير عن قلقهم بشأن كيف يمكن أن يكون هذا السلوك بداية للأشياء المقبلة، وإلقاء اللوم على لعبة Fortnite بسبب ذلك.

كما قلنا سابقًا، هناك جدل مستمر حول ما إذا كان العنف في ألعاب الفيديو يترجم إلى العنف في الحياة الحقيقية. من غير الواضح كيف تلعب لعبة Fortnite دورًا في هذا، ولكن هناك إحتمال أن تكون لها بعض الصلة بذلك بسبب حقيقة أنها واحدة من الألعاب الأكثر شعبية في السوق حاليًا.

المثير للإهتمام في هذا هو كيفية تعامل الأفراد مع هذه اللعبة بطرق مختلفة. هناك بعض الحالات التي يقوم فيها الآباء بالفعل بتوظيف مدرسين لتعليم أبنائهم كيفية اللعب في لعبة Fortnite وتحسين مهاراتهم في اللعبة ليحصلوا على مهنة في مجال الألعاب الإلكترونية ( eSport )، ولكن على الجانب الآخر، هناك أيضًا بعض الآباء الذين يرسلون أبنائهم لمراكز إعادة التأهيل بسبب اللعب الزائد عن اللزوم.