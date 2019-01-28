شركة Nintendo ليست لديها أي خطط لإطلاق نسخة جديدة من Nintendo Switch أو خفض سعره

فاطمة أيت طالب - دبي - بناء على ما رأيناه من بعض الشركات الأخرى المتخصصة في صناعة أجهزة الألعاب المنزلية، فعادة ما يتم إطلاق إصدار مختلف من جهاز الألعاب الرئيسي بعد مرور بضع سنوات على الإطلاق الرئيسي. وفي الغالب، يتم في الإصدار الجديد تحديث التصميم أو توفير المزيد من الخيارات على مستوى الذاكرة أو ترقية المواصفات بشكل طفيف. حتى الآن رأينا كل من Sony و Microsoft تقومان بذلك مع Playstation 4 Slim و Playstation 4 Pro و Xbox One S و Xbox One X.

هذا هو السبب في ظهور شائعات تشير إلى أن شركة Nintendo تخطط على الأرجح لإطلاق نسخة جديدة من جهاز Nintendo Switch، وأنه من المرجح أن يحدث ذلك هذا العام. وبالنسبة لأولئك الذين يأملون في أن تكون هذه الشائعات صحيحة، فقد يشعرون بخيبة آمل كبيرة لمعرفة أن الأمر لن يكون كذلك. هذا وفقا لمقابلة لموقع The Sankei News مع الرئيس التنفيذي لشركة Nintendo، السيد Shuntaro Furukawa.

وطُلِب من السيد Shuntaro Furukawa أن يشرح أكثر عن هدف الشركة في بيع 20 مليون وحدة من جهاز Nintendo Switch خلال السنة المالية الحالية، وقد أجاب قائلاً : ” إنه إنجاز طموح للغاية، ولكنه جدير بالإهتمام. لذا، سنحافظ على هذا الهدف. يعتبر Nintendo Switch هدفنا الرئيسي من حيث المبيعات، ونحن لا نفكر في إطلاق خلف أو خفض السعر في الوقت الراهن “.

من الممكن أن يكون قد ضاع شيء ما أثناء ترجمة تصريحات Shuntaro Furukawa من اليابانية إلى الإنجليزية، ولكن هذه التصريحات تتماشى مع التصريحات التي أدلى بها رئيس شركة Nintendo في الولايات المتحدة الأمريكية، السيد Reggie Fils-Aime في العام الماضي لمجلة Forbes عندما ذكر أن الشركة تركز حاليًا على الجيل الحالي من جهاز Nintendo Switch.