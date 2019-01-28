شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحداث فضائية ينتظرها العالم فى فبراير.. supermoon وعطارد يظهر فى السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت سابق من هذا الشهر شهد العالم حدثا فلكيًا مذهلاً للقمر الذئب الناتج عن ظاهر خسوف القمر، وإذا فاتك الحدث، فإن هناك العديد من الأحداث الفلكية الأخرى التى ستحدث فى شهر فبراير، وأبرزها ظهور أكبر supermoon فى السنة، حيث سيبدو القمر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.

فى مساء 4 فبراير سيكون القمر على نفس جانب الأرض مثل الشمس، مما يجعله غير مرئى فى سماء الليل.

إذا كان هناك حدث واحد تحتاج إلى انتظاره فى شهر فبراير، فسيكون الـ supermoon يوم 19 فبراير، وفى هذا اليوم، سيكون القمر على الجانب الآخر من الأرض، وسوف يكون وجهه مضاءً بالكامل.

وهذا القمر هو الثانى من بين ثلاثة فى عام 2019، وغالبا ما يشار إليه باسم Full Snow Moon.

آخر حدث فلكى فى فبراير سيكون فى يوم 27، وعند هذه النقطة يصل كوكب عطار إلى أقصى استطالته الشرقية، وستكون هذه أفضل فرصة لرؤية عطارد فى سماء الليل، حيث سيكون فى أعلى نقطة فوق الأفق.