شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحداث فضائية ينتظرها العالم فى فبراير.. supermoon وعطارد يظهر فى السماء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت سابق من هذا الشهر شهد العالم حدثا فلكيًا مذهلاً للقمر الذئب الناتج عن ظاهر خسوف القمر، وإذا فاتك الحدث، فإن هناك العديد من الأحداث الفلكية الأخرى التى ستحدث فى شهر فبراير، وأبرزها ظهور أكبر supermoon فى السنة، حيث سيبدو القمر أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد.
4 فبراير - القمر الجديد New Moon
فى مساء 4 فبراير سيكون القمر على نفس جانب الأرض مثل الشمس، مما يجعله غير مرئى فى سماء الليل.
19 فبراير - سوبر مون
إذا كان هناك حدث واحد تحتاج إلى انتظاره فى شهر فبراير، فسيكون الـ supermoon يوم 19 فبراير، وفى هذا اليوم، سيكون القمر على الجانب الآخر من الأرض، وسوف يكون وجهه مضاءً بالكامل.
وهذا القمر هو الثانى من بين ثلاثة فى عام 2019، وغالبا ما يشار إليه باسم Full Snow Moon.
27 فبراير - عطارد مرئى فى سماء الليل
آخر حدث فلكى فى فبراير سيكون فى يوم 27، وعند هذه النقطة يصل كوكب عطار إلى أقصى استطالته الشرقية، وستكون هذه أفضل فرصة لرؤية عطارد فى سماء الليل، حيث سيكون فى أعلى نقطة فوق الأفق.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أحداث فضائية ينتظرها العالم فى فبراير.. supermoon وعطارد يظهر فى السماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.