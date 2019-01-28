شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح للتعامل مع هاتفك ذى المساحة المنخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقد أدرك مصنعو الهواتف الذكية منذ بضع سنوات حقيقة أنه مع زيادة أحجام التطبيقات وتنزيل الملفات يواجه المستخدمون الذين يمتلكون هواتف ذكية تتميز بسعة تخزين 16GB أو 32GB (أو أى أجهزة أخرى بدون دعم بطاقة microSD) مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالمساحة، وهذا ينطبق على كل من مستخدمى iPhone وAndroid.

وفى حين أن شراء جهاز جديد هو الخيار الأفضل والأسهل لكنه ليس خيارا رخيصًا، ولكن هناك طرقا يمكنك من خلالها التعامل مع الهواتف الذكية محدودة التخزين، ولن تكلفك أى أموال كما يلى:

- حذف الملفات التى تم تحميلها ولا ترغب بها، كمثل الصور ورسائل البريد الإلكترونى وغيرها.

- لا تحتفظ بأى صور أو فيديوهات لا ترغب بها، أو يمكنك الاحتفاظ بها على خدمات سحابية مثل "صور جوجل".

- حذف التطبيقات غير الضرورية التى لا تحتاجها باستمرار.

- محو ذاكرة التخزين المؤقت التى تقوم بها بعض التطبيقات، وذلك كل فترة.

-استخدام إصدارات "Lite" من التطبيقات.