مصراوي - كتب - أيمن صبري:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا الأحد، لبحث تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وذلك في حضور وزيري الإنتاج الحربيّ، والتجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية.
أشار مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية.
ووجه مدبولي...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توجيهات السيسي.. بالأسعار والمستندات المطلوبة .. كيف يمكن تحويل السيارة للعمل بالغاز؟ وما أضراره على السيارة ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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