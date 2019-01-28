تكنولوجيا: زي النهاردة| ياهوو تشتري GeoCities بـ3.6 مليار دولار وكومباك تتفوق على IBM

في مثل هذا اليوم، 28 يناير من عام 1999، اشترى محرك البحث ياهوو Yahoo! شركة “جيوسيتيز” GeoCities بمبلغ 3.65 مليار دولار، في صفقة عكست أهمية “جيوسيتيز” وشعبيته، كأحد أوائل خدمات استضافة المواقع على الإنترنت، التي قدمت خدمة استضافة مجانية وأخرى مدفوعة بميزات أعلى.

بدأ “جيوسيتيز” GeoCities في تقديم خدماته في عام 1994، واستحوذت عليه ياهوو، غير أنها أغلقته في عام 2009، في وقت كانت خدمة “جيوسيتيز” تستضيف فيه 38 مليون صفحة على الأقل، وأعلنت ياهوو! أن سبب الإغلاق هو تخفيف النفقات ووجود خدمة استضافة أخرى لديها، ومع ذلك لا زال فرع “جيوسيتيز” اليابان يعمل بصورة طبيعية، لكنه يقدم خدماته فقط لليابانيين، ويقال أن ياهوو! حددت يوم 22 مارس القادم لإغلاقه هو الآخر!

وفي مثل هذا اليوم، 28 يناير 1998، فضلت متاجر راديو شاك Radio Shack التعاون مع شركة كومباك للكمبيوتر Compaq بدلا من شركة IBM، وذلك لبيع أجهزة كمبيوتر كومباك في متاجرها، التي بلغ عددها أكثر من 7 آلاف متجر في ذلك الوقت، وقد ظلت كومباك لسنوات عديدة تعرض أجهزتها حصريا في راديو شاك.

بعد 6 سنوات من هذا التاريخ، باعت IBM قسم الكمبيوتر الخاص بها إلى شركة “لينوفو” الصينية Lenovo، وذلك نظير حصة من الأسهم في الشركة الجديدة بقيمة 1.75 مليار دولار.

أما 28 يناير من عام 1986، فيحمل ذكرى سيئة، حيث انفجر مكوك الفضاء تشالنجر Challenger بعد الإقلاع، وأسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمه، المكون من 7 رواد فضاء.

ويرجع تحطم مكوك الفضاء تشالنجر إلى تمزقه بفعل القوى الديناميكية للهواء، مما أدى إلى اشتعال خزان الوقود الخارجي له.