انت الان تتابع تفاصيل خبر لا نظريات غريبة على "يوتيوب" بعد هذا القرار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 08:26 صباحاً - أعلن موقع "يوتيوب" إقصاء المقاطع المنشورة عليه التي تروّج لنظريات "غريبة" مثل أن الأرض مسطّحة.

وسيعمل الموقع على تعديل نظام اقتراح المقاطع، بحيث لا تعود المقاطع ذات المضامين المخالفة للعلم والحقائق كثيرة الانتشار، لكنه لن يحظرها تماماً، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد.

ونشرت إدارة الموقع على على المدونة الخاصة به: "سنبدأ بجعل المقاطع التي تنشر أخباراً مغلوطة أقل ظهوراً في قائمة الاقتراحات".

وضربت مثلاً لذلك التسجيلات التي تتحدث عن "علاجات عجائبية لأمراض خطرة، أو تلك التي تقول إن الأرض مسطّحة، أو التي تروّج لأمور بيّنة الخطأ حول أحداث تاريخية".

ويأمل الموقع من إجرائه هذا أن يحدّ من انتشار هذه المقاطع من دون حظرها، موازناً بذلك بين "حرية التعبير" و"المسؤولية تجاه المستخدمين".