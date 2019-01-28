شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الكمبيوتر للموبايل.. تعرف على أهم منصات الألعاب خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى تكون منصة ألعاب الفيديو ناجحة من المهم للغاية أن يدعمها مجتمع المستخدمين، حيث أجرت شركة UBM استطلاعا يوضح أفضل منصة للألعاب، وهى الشركة المسئولة عن مؤتمر مطورى الألعاب السنوى، وذلك من أجل تسليط الضوء على مطورى البرامج الذين يعتبرون حاليًا أهم وأهم المطورين الذين يعملون عليها.

ووفقا لما نشره موقع statista الأمريكى فمن غير المستغرب أن يظل الكمبيوتر الشخصى هو المرشح الأبرز فيما يتعلق بدعم المطورين، حيث إن حوالى 66 فى المائة من المطورين الذين شملهم المسح البالغ عددهم حوالى 4000 مطور يعملون حاليًا على العاب سيتم إصدارها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. علاوة على ذلك، يعتبر 60٪ من المستجيبين أن أجهزة الكمبيوتر واحدة من منصات الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام.

- مهتمون بها أكثر: 60%

- يجرى تطوير الألعاب إليها: 66%.

- مهتمون بها أكثر: 45%.

- يجرى تطوير الألعاب إليها: 18%.

- مهتمون بها أكثر: 38%.

- يجرى تطوير الألعاب إليها: 31%.

- مهتمون بها أكثر: 33%.

- يجرى تطوير الألعاب إليها: 38%.

- مهتمون بها أكثر: 28%.

- يجرى تطوير الألعاب إليها: 28%.

- مهتمون بها أكثر: 27%.

- يجرى تطوير الألعاب إليها: 17%.

- مهتمون بها أكثر: 20%.

- يجرى تطوير الألعاب إليها: 7%.

- مهتمون بها أكثر: 14%.

- يجرى تطوير الألعاب إليها: 20%.