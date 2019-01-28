- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الكمبيوتر للموبايل.. تعرف على أهم منصات الألعاب خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكى تكون منصة ألعاب الفيديو ناجحة من المهم للغاية أن يدعمها مجتمع المستخدمين، حيث أجرت شركة UBM استطلاعا يوضح أفضل منصة للألعاب، وهى الشركة المسئولة عن مؤتمر مطورى الألعاب السنوى، وذلك من أجل تسليط الضوء على مطورى البرامج الذين يعتبرون حاليًا أهم وأهم المطورين الذين يعملون عليها.
ووفقا لما نشره موقع statista الأمريكى فمن غير المستغرب أن يظل الكمبيوتر الشخصى هو المرشح الأبرز فيما يتعلق بدعم المطورين، حيث إن حوالى 66 فى المائة من المطورين الذين شملهم المسح البالغ عددهم حوالى 4000 مطور يعملون حاليًا على العاب سيتم إصدارها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية. علاوة على ذلك، يعتبر 60٪ من المستجيبين أن أجهزة الكمبيوتر واحدة من منصات الألعاب الأكثر إثارة للاهتمام.وفيما يلى نعرض نسبة انتشار وتفضيل منصات الألعاب للمطورين كما يلى: أجهزة الكمبيوتر:
- مهتمون بها أكثر: 60%
- يجرى تطوير الألعاب إليها: 66%.
أجهزة نينتندو سويتش
- مهتمون بها أكثر: 45%.
- يجرى تطوير الألعاب إليها: 18%.
أجهزة بلايستيشن 4/Pro
- مهتمون بها أكثر: 38%.
- يجرى تطوير الألعاب إليها: 31%.
الهواتف الذكية / أجهزة التابلت
- مهتمون بها أكثر: 33%.
- يجرى تطوير الألعاب إليها: 38%.
أجهزة إكس بوكس وان
- مهتمون بها أكثر: 28%.
- يجرى تطوير الألعاب إليها: 28%.
أجهزة الواقع الافتراضى
- مهتمون بها أكثر: 27%.
- يجرى تطوير الألعاب إليها: 17%.
أجهزة الواقع المعزز
- مهتمون بها أكثر: 20%.
- يجرى تطوير الألعاب إليها: 7%.
أجهزة ماك
- مهتمون بها أكثر: 14%.
- يجرى تطوير الألعاب إليها: 20%.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: من الكمبيوتر للموبايل.. تعرف على أهم منصات الألعاب خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.