تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى
اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر...
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