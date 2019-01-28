هاتف “نوكيا 1 بلس” يظهر على الإنترنت مع مواصفات…

ظهرت على الإنترنت معلومات جديدة تكشف عن مواصفات الهاتف المرتقب من شركة “إتش إم دي” HMD الفنلندية، “نوكيا 1 بلس” Nokia 1 Plus منخفض المواصفات، والذي ينتمي إلى هواتف “أندرويد جو” Android Go، التي تعمل بالنسخة الخفيفة من نظام التشغيل التابع لشركة جوجل.

ونُشرت المعلومات الخاصة بالهاتف، الذي سيأتي خلفًا لهاتف “نوكيا 1” الذي أطلق مطلع العام الفائت، على “فهرس أجهزة منصة جوجل بلاي” Google Play Console Device Catalog، ويحمل الاسم الرمزي ANT ويعمل بـ “نسخة جو” Go Edition من نظام أندرويد 9 باي.

يُشار إلى أن “نسخة جو” من نظام أندرويد، هي نسخة معدلة من النظام تسمح بتشغيله على الهواتف الذكية ذات المواصفات المنخفضة جدًا، بما في ذلك ذاكرة “رام” بحجم لا يتجاوز 1 جيجابايت، كما أنها تأتي بنسخ مخففة من تطبيقات أندرويد.

وفيما يتعلق بهاتف “نوكيا 1 بلس”، فهو سيضم معالجًا رباعي النوى من نوع “ميدياتك إم تي6739” MediaTek MT6739 بتردد 1.5 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 1 جيجابايت. وسيقدم أيضًا شاشة بقياس 5 بوصات وبدقة 960×480 بكسل.

هذا، ولا يُعلم متى تعتزم “إتش إم دي” الإعلان عن هاتف “نوكيا 1 بلس”، مع الإشارة إلى أنها أعلنت عن “نوكيا 1” في شهر نيسان/أبريل من العام الفائت، ولكن يبدو الآن أنها لن تركز على هذا الهاتف منخفض المواصفات، إذ تستعد للإعلان عن هاتف رائد يضم خمس كاميرات خلفية وحساس بصمة تحت الشاشة، يُعتقد أنه “نوكيا 9 بيورفيو” Nokia 9 PureView.