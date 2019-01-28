شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 نصائح للحفاظ على بطارية هاتفك فى البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد نفاذ بطارية الهاتف الذكى من الأمور المزعجة للكثير من المستخدمين، خاصة فى فصل الشتاء عندما يستنزف الطقس البارد البطاريات، وقد رصد موقع foxillinois الأمريكى مجموعة النصائح والتى نعرضها كما يلى:

- تجنب وضع الهاتف فى الحقيبة، وضعه فى أحد جيوب الملابس، وذلك للاستفادة من حرارة جسم الإنسان.

- تجنب استخدام الهاتف فى الأماكن الخارجية خلال الأجواء الباردة.

- احرص قدر الإمكان على استخدام الهاتف فى مكان داخلى، أو فى مكان مغلق حتى لا يتأثر الهاتف بالبرودة.

- احرص على شحن الهاتف بالكامل قبل مغادرة المنزل.

- الحافظة أو "الجراب" من الأمور المهمة التى يجب استخدامها للحفاظ على دفء الهاتف.