شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن توسيع مبادرة Airband لتوصيل الإنترنت للمناطق الريفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مايكروسوفت مساعدة المزيد من الأشخاص فى المناطق الريفية على الوصول إلى الإنترنت من خلال مبادرة Airband، إذ تتعاون مع ولاية فيرمونت لتوسيع الاتصال هناك، لتمكين الطلاب من الوصول إلى المهارات الرقمية وبرامج علوم الكمبيوتر.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى فستتمكن مايكروسوفت من بناء البنية التحتية بمساعدة من شركة RTO اللاسلكية، كجزء من مهمتها لتوصيل الإنترنت أسرع لأكثر من ثلاثة ملايين شخص بحلول عام 2022.

كما سيتم إطلاق عدد من البرامج التعليمية أيضا بـ فيرمونت، بما فى ذلك YouthSpark الذى يعلم الشباب علوم الكمبيوتر ومهارات العمل، جنبا إلى جنب DigiGirls للفتيات فى المدارس المتوسطة والثانوية لتويفر معلومات حول الوظائف فى التكنولوجيا، ومساعدتهن على التواصل مع موظفى مايكروسوفت.

وتعكس جهود Microsoft مع مبادرة Airband التى أعلنت عنها فى عام 2017 ، حملة أوسع من الصناعة والحكومة لتوسيع نطاق الوصول إلى النطاق العريض. أكثر من 19 مليون أمريكى فى المناطق الريفية ما زالوا لا يملكون اتصالاً عريض النطاق، كما تقول مايكروسوفت ، لكن برامج كهذه ، إلى جانب تمويل لجنة الاتصالات الفدرالية، ستساعد فى سد الفجوة.