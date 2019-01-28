شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM تكشف عن أول نظام لأجهزة Quantum والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة IBM عن أول نظام فى أجهزة الحاسب Quantum، حيث أكدت الشركة أن هذا الإصدار وإن لم يكن الأفضل إلا أنها تضع الملامح الأولى لتاريخ هذه التقنية من خلال النظام الأول، فيما أشار Bob Wisnieff رئيس قسم نظام الكوانتم بالشركة أن الفكرة الرئيسية من تطوير النظام الأول لأجهزة حاسب كوانتم هو رغبة الشركة فى تطوير هذه الفئة من الأجهزة على أرض الواقع، حيث يأتى نظام الحوسبة بتصميم لصندوق كبير لا يحتاج إلى الاتصال بنظام تريد.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهندى فيمكن الآن لـ IBM Q Network أن تعمل مباشرة على برمجة وتشغيل التعليمات البرمجية على النظام فى الوقت الحالى، إلا أن الهدف الرئيسى هو التأكيد على إمكانية تطوير هذه الفئة من الأجهزة.

وقد استعانت الشركة بفريق خاص لتصميم النظام الأول بالتعاون مع مهندسى IBM، حيث تم اختيار فريق التصميم من Universal Design وMap Project Office، فيما يرى مطورو تقنية الحوسبة quantum من الفيزيائيين والمصممين أن هذه التقنية ستشكل مستقبل البشرية، وهو ما جاء فى تصريحات IBM التى أكدت أيضاً على أن النظام الأول لجهاز حاسب quantum سيكون أحد التقنيات التى تعرض فى المتاحف بعد 50 عام من الآن.

يذكر أن الـ"كوانتم" هى تقنية تعتمد على ميكانيكا الكم، والتى يمكنها تغيير العالم، حيث لديها قدرة محتملة على اختراق كل شىء من العلوم والطب إلى الأمن القومى، وتعتمد على ميكانيكا الكم لتمثيل البيانات فيما يعرف بالـ"كيوبت"، وهو اختصار لـ "كوانتم بت" أو البت الكمى، وتسمح أنظمة كوانتم بدمج المسارين "0" و"1" لتتحرك "الكيو بت" فيهما معًا فى أن واحد دون الترانزستور.

بينما تعتمد الأجهزة التقليدية، مثل الكمبيوتر المحمول أو الهاتف، على مسار من نظام ثنائى ليس لها إلا احتمالين فقط، وهما "0" أو "1"، وهو ما يعرف بـ"البت" التى تمثلها دوائر كهربائية صغيرة تسمى الترانزستور تعمل على التبديل بين (1) و(0).