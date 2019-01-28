شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "بلو أوريجين" الأمريكية تبدأ إنشاء مصنع لمحركات الصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح صاروخ New Glenn الجديد التابع لشركة "بلو أوريجين" الأمريكية أكثر واقعية، حيث بدأت الشركة رسمياً فى إنشاء مصنع فى مدينة هنتسفيل، بولاية ألاباما الأمريكية، والذى سيقوم بإنتاج محركات BE-4 التى تدعم كل من New Glenn وVulcan Centaur.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى فمن المنتظر أيضا أن يقوم هذا المصنع بتوفير محركات BE-3U المستخدمة فى المرحلة الثانية من New Glenn، وفى حين أنه من غير الواضح متى سيبدأ المصنع فى صنع الصواريخ، فإن شركة Blue Origin تتوقع إكمال التطوير فى وقت لاحق فى عام 2019.

ومن المتوقع إطلاق كلا من نيو جلين وفولكان سنتور فى عام 2021، فيما لا يمثل هذا المصنع الخطوة الوحيدة للشركة فى منطقة هانتسفيل، حيث تعمل الشركة على صفقة للاستحواذ على مبنى فى مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا، والذى كان يستخدم سابقاً لاختبار محركات Saturn V ومكوك الفضاء، وليس من المستغرب أن تستخدم شركة Blue Origin ذلك لاختبار القبول مع كل من BE-4 وBE-3U.

يذكر أن صاروخ "New Glenn" سمى تيمنا بأول رائد فضاء أمريكى يدور حول الأرض، وهو "جون جلين"، وذلك فى محاولة من الشركة للتفوق على صواريخ "سبيس إكس" المملوكة لـ "إيلون موسك"، خاصة وأن هذه الصواريخ الجديدة ستكون صالحة لإعادة الاستخدام.

ومن المنتظر أن يصل طول أصغر صواريخ "New Glenn" إلى أكثر من 80 مترا، على أن يصل الصاروخ إلى وجهته على مرحلتين، فى حين أن النسخة الأكبر من الصاروخ فسيصل طولها إلى 95 مترا، على أن يصل إلى هدفه فى ثلاث مراحل، ويمكن لهذه الصواريخ نقل الأقمار الصناعية والبشر إلى الفضاء، فيما تتميز النسخة الأكبر من الصاروخين بقدرتها على نقل حمولات أكبر وأبعد بكثير فى الفضاء الخارجى.