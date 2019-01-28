شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم شركة تسلا 29 ألف دولار لانتهاك قوانين العمل فى ولاية كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن تغريم شركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" 29365 دولار لانتهاك قوانين العمل فى ولاية كاليفورنيا، بسبب موقف للسيارات، حيث يتم تجميع سيارة "مودل 3s"، وسجلت شعبة السلامة والصحة المهنية فى كاليفورنيا (Cal-OSHA) ستة انتهاكات فى الفترة ما بين يونيو 2018 وديسمبر 2018.

ووفقًا لمجلة Business Insider البريطانية فشلت تسلا فى الحصول على تصريح قبل بناء الخيمة محل الموقف، وفشلت فى فحصها لمخاطر السلامة المحتملة، وفقا ل Cal-OSHA فشلت الشركة أيضا فى تغطية حفرة فى الأرض يبلغ عرضها 22 بوصة، وطولها 14 بوصة، كما أنها لم تقم بتدريب الموظفين بشكل صحيح على إجراءات الإخلاء، أو على كيفية الوقاية من مرض الحرارة.

وقالت لورى شيلبى ، نائبة رئيس شركة Tesla للبيئة والصحة والسلامة، فى بيان إلى The Verge إن الشركة ستواجه نتائج Cal-OSHA، وإنه لا شىء أكثر أهمية بالنسبة لـ تسلا من صحة ورفاهية الموظفين.