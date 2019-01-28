تكنولوجيا: هل جربت مشغل الوسائط المتعددة المجاني VLC Media Player؟!.. إليك مميزاته

يمتلئ الإنترنت بعدد كبير من مشغلات الوسائط المتعددة، وهي مقاطع الفيديو وملفات الموسيقى، لكن قليل منها من يستطيع الصمود أمام مشغل الوسائط المتعددة VLC Media Player، الذي ندعوك إلى تجربته.

إن أول مميزات مشغل الوسائط المتعددة VLC Media Player أنه مجاني، يمكن تنزيل أحدث إصداراته (الإصدار 3) عبر موقعه الرسمي، وهو برنامج قوي يمكنه تشغيل أي مقطع فيديو أو ملف صوتي دون الحاجة لتنزيل أو تثبيت أي أكواد Codecs إضافية، كما يمكن من خلاله المشاهدة المباشرة للفيديوهات عبر الإنترنت.

من المميزات المهمة في مشغل الوسائط المتعددة VLC وجود إصدار له على جميع أنظمة التشغيل الشهيرة والمعروفة، سواء على الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز Windows أو ماك Mac أو لينكس Linux، وكذلك لنظام أندرويد Android وiOS.

ويمكن لمشغل الوسائط VLC أن يعرض الفيديوهات بدقة 4K وكذلك 8K، إذا كان مواصفات جهازك تسمح بذلك، كما يدعم فيديوهات 360 درجة وHDR10 ومقاطع الموسيقى 3D Audio.

وأدخلت شركة “فيديولان” VideoLAN، المطورة لمشغل الوسائط المتعددة VLC، تحسينات كبيرة على الإصدار الثالث والأحدث من VLC، فأصبح أكثر استقرارا من الإصدارات السابقة على تميزها.

يمكن تشغيل أي ملف وسائط متعددة عن طريق فتح برنامج VLC بعد تثبيته على جهازك، وسحب الملف إلى داخل مشغل VLC، وغالبا ما سيتم تشغيل جميع ملفات الوسائط المتعددة باستخدام مشغل VLC بشكل افتراضي بمجرد تثبيته.

يمكنك إظهار بعض إمكانيات التحكم المتقدمة في مشغل VLC بالدخول إلى قائمة View واختيار (تحكم متقدم) Advanced Controls، وتتيح أداوت التحكم المتقدم لك تسجيل أي مقطع فيديو تقوم بمشاهدته أونلاين لحفظه على جهازك، أو التقاط صورة Snapshot من مقطع الفيديو.