شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم جهاز كمبيوتر اشتراه المستخدمون حول العالم خلال 12 عاما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت شحنات الكمبيوتر الشخصى العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2006 فى العام الماضى، فوفقًا لتقديرات شركة أبحاث السوق Gartner، فقد قام بائعو أجهزة الكمبيوتر الشخصى بشحن نحو 259 مليون جهاز كمبيوتر فى عام 2018، من 263 مليون كمبيوتر فى العام الذى سبقه.

وقد تميز عام 2018 بالسنة السابعة على التوالى من انخفاض المبيعات فى صناعة الكمبيوتر، حيث انخفضت الشحنات بنسبة 30٪ تقريبًا مقارنةً بعام 2011، وهو الذروة الظاهرة لحقبة الكمبيوتر الشخصى، وفيما يلى نعرض إجمالى ما تم بيعه من أجهزة الكمبيوتر على مدار الأعوام الماضية كما يلي:

مبيعات الكمبيوتر

- 2006: تم بيع 239 مليون جهاز.

- 2007: تم بيع 272 مليون جهاز.

- 2008: تم بيع 291 مليون جهاز.

- 2009: تم بيع 308 مليون جهاز.

- 2010: تم بيع 351 مليون جهاز.

- 2011: تم بيع 356 مليون جهاز.

- 2012: تم بيع 351 مليون جهاز.

- 2013: تم بيع 316 مليون جهاز.

- 2014 : تم بيع 314 مليون جهاز.

- 2015: تم بيع 288 مليون جهاز.

-2016: تم بيع 270 مليون جهاز.

- 2017: تم بيع 263 مليون جهاز.

- 2018: تم بيع 259 مليون جهاز.