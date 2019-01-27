شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ساعة يقضيها المستخدمون أمام الأجهزة الإلكترونية يوميًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليس سرًا أن الناس يقضون الكثير من الوقت مع هواتفهم الذكية وغيرها من الأدوات الإلكترونية هذه الأيام، وهو ما يجعلنا نتساءل عن الوقت الذى نقضيه أمام هذه الأجهزة، فهو أمر مثير للدهشة، وفقًا لما نشره موقع statista الأمريكى.

ووفقًا لأحدث تقرير من Nielsen's latest Total Audience، فإن الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فصاعدًا يقضون ما يقرب من 10 ساعات ونصف اليوم فى مشاهدة التليفزيون والاستماع إلى الراديو أو استخدام هواتفهم الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.

وبالنظر إلى أن معظم الناس يستيقظون من 16 إلى 18 ساعة فى اليوم، فإن 11 ساعة من استخدام الوسائط الإلكترونية تبدو كثيرة، ولكن لكى نكون منصفين، فإن الكثير من ذلك يحدث على الأرجح أثناء القيام بأشياء أخرى فى نفس الوقت.

متوسط استخدام الوسائط المختلفة يوميا خلال الربع الثانى من 2018

- تصفح التطبيقات / الويب على الأجهزة اللوحية: 43 دقيقة.

- تصفح التطبيقات / الويب على الهواتف الذكية: 2:19 ساعة.

-استخدام الإنترنت على الكمبيوتر: حوالى 32 دقيقة.

- استخدام الأجهزة المتصلة بالإنترنت: حوالى 26 دقيقة.

- استخدام وحدات الألعاب: حوالى 13 دقيقة.

- استخدام DVD/Blu-ray: حوالى 5 دقائق.

- استخدام الراديو: حوالى 1:45 ساعة.

- استخدام التلفزيون: حوالى 4:49 ساعة.