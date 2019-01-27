شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبتكر الإنترنت: الأجهزة المتصلة والذكية أكبر ما يهدد الشبكة العملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول أحد مبدعى الإنترنت إن هناك احتمالية لأخطار حادة على الشبكة فى المستقبل، إذ يعتقد "فينت سيرف"، كبير مديري الإنترنت فى جوجل، أن أحد أكبر التحديات التى تواجه الشبكة يأتى من "إنترنت الأشياء" أى الأجهزة الذكية المتصلة.

وتحتوى هذه الأجهزة غالبًا على برامج قد تضم ثغرات أمنية، وفى كثير من الأحيان هذه العيوب تكون غير قابلة للكشف، وأحيانًا يتم استغلالها من قبل الهاكرز.

وقال سيرف إن المتخصصين يبحثون فى طرق لإصلاح الخلل على الأجهزة المستخدمة وإنشاء أدوات تسلط الضوء على العيوب فى البرامج للمطورين قبل طرحها فى السوق.

ولكن هذا لا يمنع أن أحد أكبر التحديات التى تواجه الإنترنت يمكن أن يأتى من بعض الأجهزة الصغيرة التى تتصل بها الآن، وأوضح "سيرف" إنه قلق بشأن العدد المتزايد للأجهزة والأشياء اليومية التى يتم ربطها بالإنترنت، وكثير من هذه الأشياء القادرة على الاتصال بالإنترنت، والتى تتراوح من الكاميرات الأمنية إلى السيارات ذاتية القيادة، قد ثبت بالفعل أنها تعانى من خلل فى البرامج أو عيوب أمنية خطيرة.

ومن بين المخاطر المحتملة التى يقلق بشأنها هى سيارة المتصلة أو ذاتية القيادة لأنه من الممكن أن تتعرض لحادث بسبب وجود خلل أو بسبب اختراقها.