تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. مخاوف من دمج واتساب وماسنجر والأيباد المقبل بدون Face ID

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدءًا من إعلان مجموعة من المشرعين الحرب على "فيس بوك" بعد إعلانه عن خططه لدمج واتس آب وماسنجر وإنستجرام، مرورًا باتهام عمالقة التكنولوجيا بتحريض الأطفال على الانتحار، وصولاً إلى تسريب مواصفات الجيل المقبل من أجهزة الآيياد، كان اليوم مليئًا بالأخبار والأحداث التكنولوجية المميزة، والتى نستعرضها فيما يلى: مشرعون: كان يجب التحقيق فى عمليات استحواذ فيس بوك على إنستجرام وواتس آب مدير تنفيذى بفيس بوك يخالف قواعد الشبكة الاجتماعية طوال 8سنوات.. اعرف قصته شاهد كيف يتدرب رائدى فضاء إماراتيين بلا جاذبية.. فيديو شركات التكنولوجيا تتكاتف لجمع 500 مليون دولار لحل أزمة السكن 95 ألف شكوى لخرق البيانات منذ بداية تطبيق قواعد الاتحاد الأوربى للخصوصية "تيندر" يدفع 17 مليون دولار تعويضات لمستخدميه.. اعرف السبب 30 أسرة بريطانية تتهم عمالقة التكنولوجيا بتحريض أطفالهم على الانتحار تقرير: النسخة المقبلة من الأيباد لن تمتلك مستشعر "بصمة الوجه" Rail Watch تطبيق لتوفير الوقت على ركاب القطارات ببريطانيا

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