شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الانتقادات.. أبل تقدم مقابلا ماديا لأصحاب أفضل 10 صور ملتقطة بالآيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة أبل أنها ستقوم بتعويض المصورين عن صورهم كجزء من تحدى "Shot on iPhone"، وأعلنت الشركة عن هذا التحدى يوم الثلاثاء الماضى، قائلة إنه سيكون احتفالًا "بالصور الأكثر روعة التى تم التقاطها بهواتف iPhone".

والفكرة هى أن المصورين سيرسلون صورهم وسيحكم عليها لجنة من عشرة خبراء، وبعد ذلك سيتم عرض الصورعلى موقع أبل الرسمى على الإنترنت وعلى حساباتها عبر الشبكات الاجتماعية وكذلك على لوحات الإعلانات كجزء حملة "Shot on iPhone".

وبطبيعة الحال، كان هناك بعض ردود الأفعال، حيث أشار البعض إلى أنه يجب أن يحصل المشاركين على مقابل أكثر من مجرد عرض صورهم على مواقع الشركة، واستمعت آبل إلى الانتقادات وعدلت قواعد المسابقة وأعلنت أن أصحاب أفضل 10 صور يتم اختيارها سوف يحصلون على أموال مقابل جهودهم.

وقالت الشركة إن المصورين سيحصلون على رسوم ترخيص لإعادة استخدام مثل هذه الصور على لوحات الإعلانات وقنوات التسويق الأخرى الخاصة بشركة آبل، ويبدأ تحدى Shot on iPhone فى الفترة من 22 إلى 7 فبراير.