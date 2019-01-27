تكنولوجيا: صدق أو لا تصدق| هارديسك من أمازون بمساحة 100 مليون جيجابايت!

أصبحت البيانات Data هي المادة الخام الأعلى سعرا والأكثر قيمة في عصر المعلومات الذي نعيشه، هذه البيانات، ومنها بيانات المستخدمين على سبيل المثال، تدر مليارات الدولارات للشركات التقنية وشركات الدعاية والإعلان، لذلك تحتاج هذه الشركات لمساحات تخزينية عملاقة لحفظ هذه البيانات.

من بين أشهر الشركات في جمع البيانات، شركة “ديجيتال جلوب” DigitalGlobe، التي تصف نفسها بـ”الرائدة عالميا في توفير صور عالية الدقة للأرض”، هذه الصور والبيانات تعتمد عليها تطبيقات مثل “خرائط جوجل” Google Maps و”جوجل إيرث” Google Earth و”خرائط أبل” Apple Maps، وكذلك أنظمة تحديد المواقع العالمية GPS، وصولا إلى الجيش الأمريكي ذاته!

كل يوم، تجمع “ديجيتال جلوب” DigitalGlobe، عبر أقمارها الصناعية، صورا وبيانات لنحو مليون ميل مربع من مساحة سطح الأرض، وقد يصل حجم البيانات التي تحملها الصورة الواحدة إلى 30 جيجابايت من المعلومات، وقد وصل حجم معلومات “ديجيتال جلوب” اليوم إلى 100 بيتابايت، أي 100 مليون جيجابايت، أي ما يوازي مساحة 1.5 مليون سي دي CD!

تجمع “ديجيتال جلوب” سنويا 10 بيتابايت من البيانات (أي 10 مليون جيجابايت)، وبذلك تواجه “ديجيتال جلوب” مشكلة توفير مساحة تخزينية لبياناتها، وبطء نقل هذه البيانات لعملائها، ولا يمكن حل الأمر إلا برفع تلك البيانات الهائلة إلى الإنترنت، عبر تخزينها على خدمات التخزين السحابية Cloud Storage، فكيف يمكن توفير مساحة تخزين بهذا الحجم على الإنترنت؟!

عندما يتبادر الحديث عن خدمات التخزين السحابية، يطرح اسم أمازون Amazon نفسه وبقوة، فأمازون تملك اليوم أكبر الخدمات السحابية في العالم، والتي تستخدمها شركات البيانات العملاقة الأخرى مثل نتفليكس Netflix.

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من أجل توفير هذا الحجم الهائل من السعة التخزينية، طورت أمازون مركبة المساحة التخزينية الهائلة “سنوموبايل” Snowmobile، وهي حاوية شحن طولها 14 مترا، مقاومة للماء، ومكيفة درجة الحرارة، وبها نظام دائم للمراقبة بالفيديو على مدار الساعة، بالإضافة إلى نظام دقيق للإنذار، ونظام لتشفير البيانات، ويتولى فريق عالي المستوى مراقبة عمل الشاحنة ومتابعتها.

وظيفة شاحنة أمازون “سنوموبايل” Snowmobile هي الانتقال إلى موقع العميل لالتقاط جميع البيانات، كما حاويات تخزين البترول، حيث تتصل بشبكة العميل لتخزين ونقل البيانات منها بسرعة تصل إلى 1 تيرابايت في الثانية (أي 1000 جيجابايت في الثانية).

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وشاحنة تخزين البيانات “سنوموبايل” Snowmobile ذات سعة تخزينية 100 بيتابايت (100 مليون جيجابايت)، وهي تتولى نقل بيانات العميل إلى شركة أمازون لخدمات الويب Amazon Web Services في سياتل، ليتم نقل هذه البيانات إلى السحابة Cloud، وبذلك يمكن القول بأن أمازون هي صاحبة أول ابتكار لهارديسك بمساحة 100 مليون جيجابايت!