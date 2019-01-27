تكنولوجيا: زي النهاردة| أبل تعلن عن تابلت iPad وجيم كلارك يغادر “سيليكون جرافيكس” لإصدار نتسكيب

في مثل هذا اليوم، 27 يناير من عام 2010، كشفت أبل Apple عن جهازها اللوحي المبتكر (تابلت) أيباد iPad، الذي أذن بنهاية حقبة الكمبيوتر الشخصي PC، وليصبح أهم النقاط المحورية في تاريخ الحوسبة.

وطرحت أبل تابلت أيباد iPad في الأسواق بحلول 3 أبريل من نفس العام، وقد باعت منه 360 مليون وحدة، واقد صدر من الجهاز حتى الآن 17 إصدار، أحدثها أيباد برو iPad Pro، والذي صدر في 30 أكتوبر 2018، وعمل بنظام تشغيل iOS 12.

وفي 27 يناير 1994، غادر جيم كلارك، المؤسس المشارك لشركة “سيليكون جرافيكس” Silicon Graphics، من أجل بدء تأسيس شركة “موزايك كوميونيكيشنز” Mosaic Communications، التي أصبحت فيما بعد “نتسكيب كوميونيكيشنز” Netscape Communications.

اشترك كلا من جيم كلارك ومارك أندريسين في تطوير متصفح الويب “نتسكيب” Netscape، الذي ساهم في زيادة شعبية الإنترنت عالميا عبر إتاحة المتصفح مجانا للمستخدمين.

وفي 27 يناير 1967، قتل رواد الفضاء جوس جريسوم وإدوارد وايت وروجر شافي في حريق أثناء اختبار مركبتهم الفضائية في مركز كينيدي للفضاء.

بعد كارثة الحريق، وبعد فشل مخطط إطلاق المركبة الفضائية، ووفاة رواد الفضاء، تم إطلاق اسم “أبولو 1” Apollo 1 عليها.