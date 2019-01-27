تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بعض مواصفات Nokia 1 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد إصدار جديد من هواتف HMD يأتي بتصميم هاتف Nokia 1 إلا أنه يتميز بحجم أكبر في الشاشة، حيث من المتوقع أن يكون هذا الإصدار هو Nokia 1 Plus.

تستعد شركة HMD لعقد مؤتمرها القادم في برشلونة في 24 من شهر فبراير، لتكشف عن إصداراها المرتقب من الهواتف الذكية المميزة الذي يأتي بإعدادات خماسية للكاميرة الخلفية للمرة الأولى، وفي تسريبات جديدة اليوم رصد إصدار أخر من الهواتف الذكية تشير التوقعات إلى أنه Nokia 1 Plus.

ولقد نشرت التسريبات الجديدة عبر موقع TigerMobile للبيع بالتجزئة على شبكة الإنترنت، حيث من المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي الهاتف بنظام Android Go، كما يتميز بحجم شاشة 5 إنش مميزة بجودة عرض 480 بيكسل لكل إنش، كما تتميز الشاشة بأبعاد 2:1.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف رقاقة معالج MediaTek MT6739WW التي تدعم الكثير من الهواتف منخفضة التكلفة مؤخراً، أيضاً يدعم هذا الإصدار نظام تشغيل Android 9 Pie، مع ذاكرة عشوائية 1 جيجا بايت رام، كما يدعم الهاتف اثنان من شرائح SIM.

وتشير التوقعات إلى أن شركة HMD ستكشف أيضاً على هذا الإصدار خلال فعاليات مؤتمر MWC الذي يقام في برشلونة في شهر فبراير، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن إصدارات نوكيا هذا العام.

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