شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rail Watch تطبيق لتوفير الوقت على ركاب القطارات ببريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون بإمكان ركاب القطارات البريطانية قريبًا تجنب الازدحام الشديد في الرحلات باستخدام تطبيق يخبر المسافرين عن العربات التى تحتوى على مقاعد فارغة، والذى سيسمح أيضًا للركاب بمعرفة مكان الوقوف على المنصة للوصول بسهولة إلى المقاعد المجانية.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيرصد التطبيق الذى يحمل اسم Rail Watch القطارات الخمسة القادمة على خط معين في محطة معينة، لمساعدة الركاب على اختيار القطار المناسب لهم.

ويجري حاليًا اختبار التطبيق على خط Thameslink بين شرق كرويدون وبرايتون خلال الأسبوعين المقبلين، وسيرى المستخدمون خمس نقاط تتعلق بمدى ازدحام القطار.

وقال متحدث باسم التطبيق لصحيفة "ديلى ميل": "إذا كنت تقف على المنصة فىEast Croydon ، فعليك استخدام التطبيق، ليتمكن من إخبارك ما إذا كان القطار القادم مزدحمًا، كما سيكون قادرًا على إخبارك ما إذا كان القطار الذى يليه مشغولاً، حتى تكون واثقًا من أنك ستحصل على مقعد".