شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 95 ألف شكوى لخرق البيانات منذ بداية تطبيق قواعد الاتحاد الأوربى للخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المفوضية الأوروبية، أن منظمات حماية البيانات فى أوروبا تلقت أكثر من 95 ألف شكوى، تتعلق باختراقات محتملة للبيانات بعد ثمانية أشهر من اعتماد قانون خاص بالخصوصية فى الاتحاد الأوروبى.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فتعطى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) صلاحيات جديدة لمنفذى الخصوصية، مما يسمح لهم بفرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية بما يعادل 23 مليون دولار، وذلك حسب القيمة، فيختار منهما ما هو أعلى.

وفى الأسبوع الماضى، فرضت هيئة الرقابة على حماية البيانات الفرنسية غرامة بقيمة 50 مليون يورو على شركة جوجل بسبب إخفاقها فى الحصول على موافقة المستخدمين بشكل صحيح على الإعلانات المخصصة، وهى أكبر عقوبة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات حتى الآن.

فيما قال "أندروس أنسيب" رئيس الاتحاد الأوروبى للشؤون الرقمية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، ورئيسة العدل الأوروبية فيرا يوروفا، ومفوضة الاتحاد الأوروبى للاقتصاد الرقمى، ماريا جابرييل، فى بيان مشترك إن المزيد من العقوبات يمكن أن تأتى مع زيادة وعى الأوروبيين بحقوقهم، وأضافوا "إن ما هو على المحك ليس فقط حماية خصوصيتنا، ولكن أيضًا حماية ديمقراطياتنا وضمان استدامة اقتصاداتنا التى تعتمد على البيانات.

فيما تركز غالبية الشكاوى على التسويق عبر الهاتف، والرسائل الإلكترونية الترويجية ومراقبة الفيديو بواسطة أجهزة التلفزيون ذات الدائرة المغلقة، وقد فتح منظمى الخصوصية 225 تحقيقًا حتى الآن.