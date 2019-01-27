تكنولوجيا: الفيس بوك تبدأ في دمج كلاً من تطبيقات الواتس اب و الماسنجر وأيضاً الإنستجرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة الفيس بوك في العمل على تكامل تطبيقات الواتس اب و الماسنجر وأيضاً الإنستجرام بهدف تطوير تشفير متكامل يشمل المراسلات في التطبيقات الثلاثة على أن تنتهي عملية الدمج في نهاية 2019 أو بداية 2020.

تسيطر شركة الفيس بوك على أشهر تطبيقات المراسلة والتواصل الإجتماعي الواتس اب والماسنجر إلى جانب الإنستجرام، ومع الكثير من الإنتقادات التي وجهت للشركة نتيجة لمعايير الحماية التي تثير الجدل والتي أدت إلى نشر الكثير من بيانات المستخدمين، بدأت الشركة في العمل على تكامل التطبيقات الثلاثة بهدف تطوير تشفير متكامل يشمل خدمات التواصل الإجتماعي.

ومن المقرر أن تستمر الخدمات الثلاثة في العمل أيضاً بشكل مستقل، على أن تتيح الشركة للمستخدمين المراسلة عبر المنصات الثلاثة بتجربة سلسة، وهو ما يتطلب بالتأكيد الكثير من العمل من موظفي شركة الفيس بوك وفقاً لتقرير جاء مؤخراً في نيويوروك تايمز.

وتقدم شركة الفيس بوك حالياً في الواتس اب تشفير متكامل لجميع المحادثات في التطبيق، وهي من المميزات المتاحة أيضاً للمستخدمين عند ترقية تطبيق الماسنجر، إلا أن Mark Zuckerberg أكد على أن التكامل الجديد بين الثلاث تطبيقات سيقدم للمستخدمين ميزة المراسلة السريعة والموثوقة.

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