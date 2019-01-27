تكنولوجيا: إعلان نوكيا التشويقي يكشف عن هاتف Nokia 9 مع إصدار أخر بكاميرة مدمجة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة HMD مؤخراً إعلانات تشويقية لمؤتمرها القادم خلال فعاليات MWC للعام 2019، حيث من المقرر أن تكشف عن هاتف Nokia 9 المميز بإعدادات الكاميرة الخماسية مع إصدار أخر من هواتف نوكيا مميز بتصميم ثقب في الشاشة.

ينطلق مؤتمر الهاتف العالمي في برشلونة خلال شهر فبراير بالعديد من الإعلانات المميزة من عمالقة تصنيع الهاتف، وشركة HMD سيكون لها حضور خاص هذا العام مع إصداراها المرتقب من الهواتف الذكية الذي يأتي للمرة الأولى ب5 من الكاميرات في الجهة الخلفية.

وفي مجموعة من الإعلانات التشويقية لمؤتمر نوكيا المرتقب كشف أيضاً عن هاتف أخر للشركة يأتي بملامح الإصدارات الجديدة لثقب الشاشة الذي يضم كاميرة السيلفي، حيث من المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة في 24 من فبراير.

وتؤكد التسريبات على أن الهاتف الذي يضم ثقب في الشاشة يختلف عن إصدرا نوكيا المميز بالكاميرة الخماسية Nokia 9، نظراً للتصميم المختلف عن التسريبات المصورة التي ظهرت حول الهاتف حتى الآن، حيث من المتوقع أن يأتي هاتف Nokia 9 بتصميم أعرض في الجانب السفلي والعلوي للشاشة.

أيضاً من المتوقع أن يكون الإصدار الأخر المميز بكاميرة مدمجة في الشاشة هو Nokia 8.1 Plus المنتظر الإعلان عنه من HMD، إلا أن المؤتمر الرسمي لشركة HMD خلال شهر فبراير سيكشف عن تفاصيل أكثر حول تقنية نوكيا القادمة في الهواتف الذكية هذا العام.

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