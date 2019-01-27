شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مدير تنفيذى بفيس بوك يخالف قواعد الشبكة الاجتماعية طوال 8سنوات.. اعرف قصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى أن أحد كبار المديرين التنفيذيين البارزين بفيس بوك خالف قواعد الشبكة الاجتماعية الخاصة باستخدام الاسم الحقيقى على صفحته الشخصية لمدة ثمانى سنوات.

ويعرف أندرو بوسورث، رئيس قسمى الواقع المعزز والظاهرى AR و VR بفيس بوك والملازم الرئيسى لمارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى، على صفحته الشخصية باسم "Boz، فى انتهاك واضح لقواعد الشبكة الاجتماعية المثيرة للجدل حول الأسماء.

لكن كسر بوسورث القواعد، ما يشير إلى أن الشركة تصبح أقل فرضا لقواعدها عندما يتعلق الأمر بفريق القيادة الخاص بها.

من جانبها قالت تيرا راندال المتحدث باسم فى فيس بوك، تعليقا على هذا الأمر، إنه "خطأ" وسيتم تغيير اسمه إلى "أندرو بوسورث (بوز).

وتنصّ قاعدة الاسم الحقيقى الحالية، وفقًا لصفحة المساعدة العامة فى فيس بوك، على ما يلى: "يجب أن يكون الاسم فى ملفك الشخصى هو الاسم الذى يتصل به أصدقاؤك فى الحياة اليومية، يجب أن يظهر هذا الاسم أيضًا فى معرّف أو مستند من قائمة المعرّفات، فالقائمة تتضمن وثائق حكومية رسمية مثل جوازات السفر ورخص القيادة".

وقد انتقد فيس بوك مرارًا وتكرارًا بسبب قواعده التى تنص على أنه يجب على المستخدمين استخدام أسمائهم الحقيقة، وفى عام 2014 أجبر كريس كوكس المدير التنفيذى بالشركة على الاعتذار لمغايرى الهوية الجنسية وغيرهم من مستخدمى فيس بوك بعد أن تم إساءة استخدام السياسة لاستهدافهم.