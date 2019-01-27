10 ألعاب بلاي ستيشن 4 رائعة ستصدر خلال عام 2019

مع بداية العام الجديد 2019 ينتظر محبي الألعاب الإلكترونية الإصدارات الجديدة من هذه الألعاب وخصوصا الإصدارات المصممة لمنصة بلاي ستيشن 4 – PlayStation 4، ولذلك قمنا بتجميع 10 ألعاب رائعة ستصدر خلال هذا العام مع مواعيد الإطلاق المحددة لها.

إليك عشر ألعاب بلاي ستيشن 4 ستصدر خلال عام 2019:

1- لعبة Tom Clancy’s The Division 2

– ميعاد الإطلاق: مارس 2019

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لعبة أكشن وتقمص أدوار يتم لعبها عبر الإنترنت بواسطة عدة لاعبين وتنتمي إلى فئة ألعاب Third-person shooter أو التصويب من منظور الشخص الثالث، والتي يمكن فيها مشاهدة جزء من جسم اللاعب والأشياء المحيطة به.

تدور أحداثه اللعبة في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تدور معارك بين بعض الأشخاص ومجموعات من المجرمين، ويتعاون اللاعبين مع بعضهم البعض لتحقيق مجموعة من الأهداف في إطار أحداث اللعبة، كما تشمل اللعبة معارك قتالية يمكن لعدد يصل إلى 8 لاعبين الإشتراك فيها.

2- لعبة Mortal Kombat 11

– ميعاد الإطلاق: أبريل 2019

هذا هو الإصدار الحادي عشر من لعبة القتال الشهيرة مورتال كومبات والتي ظهرت لأول مرة في أكتوبر 1992 وكانت تعمل على منصة الألعاب الشهيرة أركيد Arcade في ذلك الوقت والتي كانت منتشرة في أماكن التسلية العامة، وبعد ذلك أصبحت متاحة على أجهزة الألعاب بالمنازل.

3- لعبة Rage 2

– ميعاد الإطلاق: مايو 2019

تنتمي هذه اللعبة إلى فئة ألعاب الأكشن التي تسمي First-person shooter H أو التصويب من منظور الشخص الأول وهي نوع من ألعاب الأكشن التي يتم فيها استخدام الأسلحة بواسطة شخصية واحدة حيث لا يرى اللاعب سوى يد الشخصية والسلاح الذي تحمله والأشياء التي تظهر أمامه أثناء تحركه.

تدور أحداث اللعبة حول حارس يسمى ووكر Walker والذي يبقى على قيد الحياة بعد أن مات معظم البشر بعد اصطدام كويكب بالأرض حيث سيضطر للقتال وسط هذا الدمار للحفاظ على حياته.

4- لعبة Shenmue 3

– ميعاد الإطلاق: أغسطس 2019

شينمو هي لعبة أكشن ومغامرات فردية Single-player، وقد تم إطلاق أول إصدار منها في عام 1999، وقد قام مبتكر اللعبة Yu Suzuki بإطلاق حملة تمويل جماعي على موقع كيكستارتر Kickstarter من أجل تمويل تطوير الإصدار الجديد، وقد تمكن من جمع أكثر من 6 مليون دولار من أكثر من 69,000 مساهم.

5- لعبة MLB: The Show 19

– ميعاد الإطلاق: مارس 2019

هذه اللعبة هي محاكاة لدوري البيسبول الرئيسي Major League Baseball، وستكون متاحة عند إطلاقها في شكل أربعة إصدارات مختلفة ويمكنك مطالعة الاختلافات بينهم من خلال صفحة اللعبة على موقع بلاي ستيشن.

6- لعبة Jump Force

– ميعاد الإطلاق: فبراير2019

لعبة قتالية شخصياتها مستوحاة من عدة قصص يابانية مصورة يتم نشرها في مجلة يابانية تسمى شونن جمب الأسبوعية Weekly Shōnen Jump وهي تتبع مجلة Jump الرئيسية، وستصدر اللعبة احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس المجلة.

7- لعبة Anthem – Legion of Dawn

– ميعاد الإطلاق: أغسطس 2019

لعبة تنتمي إلى فئة ألعاب Third-person shooter ويتم لعبها عبر الإنترنت بواسطة عدة لاعبين، حيث يمكن للاعب الإشتراك مع 3 لاعبين آخرين ليقوموا باستكشاف البيئات المحيطة بهم مع تزويدهم ببدلات خاصة تحتوي على مجموعة متنوعة من الأسلحة والقدرات الخارقة.

8- لعبة Kingdom Hearts 3

– ميعاد الإطلاق: 29 يناير 2019

لعبة أكشن وتقمص أدوار وتضم العديد من شخصيات ديزني الشهيرة مثل Donald Duck و Goovy و Micky Mouse وشخصيات أخرى يقومون بالبحث عن حراس النور السبعة، ومفتاح عودة القلوب لإحباط مخطط Xehanort الذي يهدف إلى إشعال حرب Keyblade الثانية.

9- لعبة Psychonauts 2

– ميعاد الإطلاق: سيحدد خلال 2019

لعبة فردية تتيح للاعب التحكم في شخص يسمى Raz ويمتلك قدرات نفسية خارقة، مثل القدرة على الدخول إلى عقول الآخرين، وإشعال النار والتحكم فيها باستخدام عقله ورفع الأشياء وتحريكها عن بعد باستخدام العقل.

10- لعبة MediEvil

– ميعاد الإطلاق: سيحدد خلال 2019

لعبة فردية تدور في إطار من المغامرات وتتضمن عدة مهام يجب تنفيذها للاستمرار في اللعبة وذلك من خلال عدة مستويات، ويمكن البطل Daniel Fortesque استخدام عدة أنواع من الأسلحة قريبة المدى مثل السيوف أو بعيدة المدى مثل أقواس رمي السهام بالإضافة إلى استخدام الدروع للحماية.