كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| فيلم آبل القصير “The Bucket” تم تصويره بالكامل باستخدام iPhone XS
الفيلم القصير ” الدلو | The Bucket ” الذي شوقت إليه شركة آبل في وقت سابق من هذا الأسبوع صدر الآن. هذا الفيلم القصير يعرض لنا قصة عن رجل وأمه وحب المنزل، وقد تم تصويره بالكامل باستخدام iPhone XS في أماكن خلابة في الصين.
هذا الفيلم القصير المصمم للسنة الصينية الجديدة والمعروفة أيضًا باسم عيد الربيع كان من إخراج المخرج وكاتب السيناريو الصيني Jia Zhangke، وتبلغ مدته 5:30 دقيقة. وستقوم شركة آبل بعرض هذا الفيلم القصير في احتفالات السنة الصينية الجديدة يوم 5 فبراير، بحسب موقع إلكتروني.
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