تكنولوجيا: تحديث iOS 12.2 يكشف عن أجهزة الآيباد وiPod touch القادمة من ابل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت اللمحات الأولى لإصدارات ابل القادمة من أجهزة الآيباد و iPod touch في الظهور في التعليمات البرمجية الخاصة بتحديث iOS 12.2.

رصدت تفاصيل جديدة حول إصدارات ابل القادمة من أجهزة الآيباد في التعليمات البرمجية لتحديث iOS 12.2، حيث تستعد ابل لإطلاق اثنان من الإصدارات الجديدة من أجهزة الآيباد، على أن يأتي كل إصدار بنموذجين يدعم إحدهما الإتصال عبر Wi-Fi فقط بينما يأتي النموذج الأخر بميزة الإتصال بالشبكات الخلوية.

وتشير التوقعات إلى أن أجهزة الآيباد القادمة من ابل هي تحديث لجهاز الآيباد بحجم 9.7 إنش، وأيضاً جهاز iPad mini 5 الذي تستبدل به ابل جهاز iPad Mini 4 الذي يتوفر بالفعل الآن في متجر ابل للبيع.

كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن ابل تقدم iPad mini 5 مع إصدار جديد من جهاز الآيباد المميز بشاشة 9.7 إنش لكن مع حجم أكبر للشاشة تصل إلى 10 إنش مع إطارات بتصميم أنحف للجهاز.

أيضاً من جديد تأتي تسريبات iOS 12.2 لتؤكد على إصدار جديد من أجهزة iPod Touch، إلا أن التعليمات البرمجية لا تكشف عن مميزات Touch ID وFace ID في هذا الإصدار لذا علينا أن نترقب تفاصيل أكثر أو تسريبات جديدة حول إصدارات ابل القادمة هذا العام.

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