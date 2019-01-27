تكنولوجيا: مشكلة نفاذ الشحن بشكل سريع تواجه بعض مستخدمي OnePlus 6T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت بعض الشكاوى من مستخدمي هاتف OnePlus 6T في الإنتشار على شبكة الإنترنت، نتيجة لمشكلة نفاذ شحن البطارية بشكل سريع جداً.

يواجه بعض مستخدمي هاتف OnePlus 6T مشكلة في الهاتف تؤدي إلى نفاذ شحن البطارية بشكل سريع جداً، حيث بدأت بعض الشكاوى في الإنتشار على Reddit في الفترة الأخيرة.

وقد أشار أحد مستخدمي الهاتف إلى أنه يواجه مشكلة نفاذ البطارية بشكل سريع إلى النصف في وحدة OnePlus 6T الخاصة به، كما أكد على محاولة تطبيق كافة الإجراءات التي يمكن أن تعمل على توفير شحن البطارية من غلق التطبيقات التي تعمل في الشاشة الخلفية إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت، إلى جانب تحديث الهاتف أيضاً إلا أن كل هذه الإجراءات لم تمنع إستمرار نفاذ شحن البطارية بشكل سريع.

بينما أشار مستخدم أخر إلى أنه في البداية كانت وحدة OnePlus 6T تستمر في العمل من 6 إلى 7 ساعات، بينما يستمر الهاتف الآن بعمر شحن يصل إلى 4 ساعات فقط.

ولقد قدمت شركة وان بلس هاتف OnePlus 6T بأعلى قدرة للبطارية أستخدمت في هواتفها حتى الآن 3700 mAh، وهي أعلى قدرة من هاتف OnePlus 6 الذي جاء بقدرة بطارية 3300 mAh، كما أكدت الشركة على أن تقنية الشحن السريع في هاتف OnePlus 6T ستدعم المستخدم بشحن للبطارية يستمر ليوم كامل بعد شحن البطارية لمدة تصل إلى 30 دقيقة فقط.

يذكر أن بعض مستخدمي OnePlus 6T قد أشاروا أيضاً أنه إلى جانب نفاذ البطارية بشكل سريع في الهاتف، يواجه مشكلة إرتفاع في الحرارة بشكل واضح جداً، إلا أن مع إجراء إعادة ضبط المصنع للهاتف إختفت هذه المشاكل في الهاتف.

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