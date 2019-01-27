شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تبنى نظاما للحماية من تهديدات الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية (روسكوسموس) الروسية بالتعاون مع أكاديمية العلوم الروسية فى تطوير برنامج للحماية من تهديدات الفضاء.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان أصدرته (روسكوسموس) القول إن هذه التهديدات تشمل الكويكبات والمذنبات والحجارة الفضائية. ولم تعلن عن تواريخ نهاية الدراسة وإنشاء البرنامج.

وأضاف البيان أن المخلفات الفضائية- فى المدار القريب- يمكن أن تلحق أكبر ضرر يلحق بالأرض، والتى تراكمت خلال العقود القليلة الماضية "بكميات ضخمة" وليس الأجسام السماوية.

وحتى الآن، ووفقاً لمصادر مختلفة، يوجد فى المدار ما يصل إلى 20 ألف قطعة من المخلفات الفضائية.