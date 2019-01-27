شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سوق الهواتف الذكية الهندى الأسرع نموا خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سوق الهواتف الذكية فى الهند أسرع نمو مقارنة بالأسواق الرئيسية الأخرى، حيث ارتفع بنسبة 10 فى المائة فى عام 2018 مقارنة بالعام الماضى، ليصل إلى أكثر من 145 مليون وحدة، وفقاً لتقرير شركة Counterpoint Research.

واستحوذت شحنات الهواتف الذكية فى البلاد على ما يقرب من 44 فى المائة من إجمالى حجم الهواتف الذكية، أى ما يعادل أكثر من 330 مليون وحدة التى تم شحنها فى عام 2018.

ومن جهة أخرى شهدت الأسواق الرئيسية الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة انخفاضًا فى شحنة الهواتف الذكية لهذا العام.

ومن المثير للاهتمام أن الهواتف المحمولة نمت بوتيرة أسرع من الهواتف الذكية بنسبة 11 فى المائة إلى أكثر من 185 مليون وحدة فى عام 2018.

وقال كارن تشوهان المحلل بالشركة: "الهند هى ثانى أكبر سوق للهواتف الذكية فى العالم بعد الصين، ولقد تجاوزت للتو 430 مليون مستخدم للهواتف الذكية، ومع ذلك فإن هذا يمثل فقط 45 فى المائة من إجمالى السوق المحتمل المحتمل للهواتف الذكية؛ رغم أن السوق الهندى غير مستقر بالنسبة للعديد من الأسواق الأخرى، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية لنموه فى عام 2018، حيث لم ينتقل مستخدمون جدد فقط نحو الهواتف الذكية، ولكن كان هناك تحديث صحى فى مستويات الأسعار، خاصة من الهواتف الذكية قليلة المواصفات، وصولا إلى قطاع الطبقة المتوسطة".

وقالت أنشيكا جين، محللة الأبحاث فى كونتربوينت ريسيرتش، نسبة المبيعات عبر الإنترنت من الهواتف الذكية وصلت إلى رقم قياسى بلغ 36 فى المائة خلال العام مدفوعا بأداء قوى لكل من فليبكارت وأمازون، فالمشهد التنافسى قد تغير بشكل كبير فى العام الماضى.

وأضافت: "رأينا اللاعبين الرئيسيين يحصلون على حصة بينما حرجت العلامات التجارية الأصغر من السوق مع اشتداد المنافسة، لكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد مجال للاعبين الجدد".