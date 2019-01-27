شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستحوذ على شركة ناشئة لتعزيز خدمات التخزين السحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت أنها استحوذت على شركة Citus Data الناشئة، وذلك فى محاولة لتعزيز القدرة التنافسية لأعمالها فى مجال الحوسبة السحابية، إذ تعد Citus Data شركة متخصصة فى برنامج قواعد البيانات المفتوح المصدر PostgreSQL.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى فلم تكشف مايكروسوفت عن الشروط التفصيلية للصفقة، إلا أن مايكروسوفت قالت إن استحواذها على الشركة الجديدة التى تأسست فى 2011 مع حوالى 40 موظفا يؤكد من جديد التزامها بتكنولوجيا المصدر المفتوح وتسريع أداء منصة Azure PostgreSQL وحجمه.

وقال "روهان كومار" نائب رئيس شركة Azure Data التابعة لشركة مايكروسوفت: "نعمل سويا، وسنسرع فى تقديم الميزات الرئيسية، والجاهزة للمشاريع من Azure إلى PostgreSQL، وتمكين عمل PostgreSQL الحاسمة للعمل على Azure بثقة"، مضيفا أن مايكروسوفت ستواصل بناء وعدها حول Azure كأكثر سحابة شاملة لتشغيل أعباء العمل مفتوحة المصدر والمسجلة الملكية على أى نطاق، بينما تأمل فى العمل مع مجتمع PostgreSQL لتسريع الابتكار للعملاء.

وكانت شركة مايكروسوفت أطلقت خدمة قاعدة البيانات المجتمعية المدارة بالكامل لـ PostgreSQL فى مارس 2018 وستوفر الآن إصدارًا من PostgreSQL يتم قياسه بكفاءة أكبر استجابة للطلب المتزايد، فيما تعد شركة Citus Data واحدة من أحدث شركات التكنولوجيا المفتوحة المصدر التى انضمت إلى مايكروسوفت منذ أن أعلنت شركة الإنترنت والبرمجيات العملاقة فى واشنطن شراء أكبر موقع تشفير فى العالم مفتوح المصدر GitHub بقيمة 7.5 مليار دولار فى يونيو 2018.