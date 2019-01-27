​"برودة ورياح محملة أتربة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأحد

القاهرة- مصراوي:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ليسود اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والرياح أغلبها جنوبية غربية، تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها...
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