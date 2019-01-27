شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تلعبها.. تعرف على متطلبات تشغيل لعبة Metro Exodus على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت 4A Games المطورة للعبة Metro Exodus عن متطلبات التشغيل الخاصة باللعبة على أجهزة الكمبيوتر، حيث تعد Metro Exodus هى لعبة فيديو تصويب منظور الشخص الأول، وهى الجزء الثالث من سلسلة ألعاب "مترو" المبنية عن روايات من تأليف دميترى جلوخوفسكى، وسوف تصدر اللعبة فى الربع الأول من 2019. مواصفات تشغيل اللعبة الحد الأدنى من المواصفات: - نظام التشغيل: ويندوز 7/8/10 - المعالج: intel Core i5 - الرامات: 8 جيجا بايت. - كارت الشاشة: GTX 670/GTX 1050/Radeon HD7870. - إصدار دايركت إكس: نسخة 11/12. المواصفات الموصى بها: - نظام التشغيل: ويندوز 10 - المعالج: intel Core i7 - الرامات: 8 جيجا بايت. - كارت الشاشة: Gtx 1070/Rtx 2060/AMD RX VEGA 56. - إصدار دايركت إكس: نسخة 12. مواصفات اللعب على دقة 4K - نظام التشغيل: ويندوز 10 - المعالج: intel Core i9 - الرامات: 16جيجا بايت. - كارت الشاشة: RTX 2080TI - إصدار دايركت إكس: نسخة 12.

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: لو بتفكر تلعبها.. تعرف على متطلبات تشغيل لعبة Metro Exodus على الكمبيوتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.