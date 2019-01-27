شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن خدمة أبل للأخبار Apple news والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نسخة تجريبية لخدمة أبل الإخبارية Apple News فى إصدار المطورين الخاص بنظام iOS 12.2، إذ ستوفر الخدمة إمكانية الوصول إلى الصحف والمجلات مقابل رسوم شهرية.
وتظهر صفحة البداية أن الخدمة قد تسمى "Apple News Magazines" ، وسيتم دفع الاشتراك بها من خلال متجر iTunes، ولكن لا توجد معلومات عن السعر أو تاريخ الإطلاق المتوقع حتى الآن، ولكن قدمت أبل خدمتها الابخارية السابقة، التى كانت تحمل اسم Texture باشتراكًا بقيمة 9.99 دولار شهريًا للوصول إلى نحو 200 مجلة من كبار الناشرين ، بما فى ذلك The New Yorker و Time.
وتتوافق الصور مع تقرير نيويورك تايمز الذى نشر فى أكتوبر الماضى الذى جاء فيه أن شركة أبل تقترب من إطلاق خدمة الاشتراك الخاصة بها داخل تطبيق الأخبار، والتى وصفت بأنها " نتفليكس المجلات".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن خدمة أبل للأخبار Apple news لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.