شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن خدمة أبل للأخبار Apple news والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نسخة تجريبية لخدمة أبل الإخبارية Apple News فى إصدار المطورين الخاص بنظام iOS 12.2، إذ ستوفر الخدمة إمكانية الوصول إلى الصحف والمجلات مقابل رسوم شهرية.

وتظهر صفحة البداية أن الخدمة قد تسمى "Apple News Magazines" ، وسيتم دفع الاشتراك بها من خلال متجر iTunes، ولكن لا توجد معلومات عن السعر أو تاريخ الإطلاق المتوقع حتى الآن، ولكن قدمت أبل خدمتها الابخارية السابقة، التى كانت تحمل اسم Texture باشتراكًا بقيمة 9.99 دولار شهريًا للوصول إلى نحو 200 مجلة من كبار الناشرين ، بما فى ذلك The New Yorker و Time.

وتتوافق الصور مع تقرير نيويورك تايمز الذى نشر فى أكتوبر الماضى الذى جاء فيه أن شركة أبل تقترب من إطلاق خدمة الاشتراك الخاصة بها داخل تطبيق الأخبار، والتى وصفت بأنها " نتفليكس المجلات".